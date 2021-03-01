Инвестиционная экосистема. Региональный аспект

24—25 марта 2021

Одной из приоритетных задач развития регионов России является создание особой экономической среды (экосистемы), которая располагает необходимыми условиями для привлечения инвестиций и успешной реализации инвестиционных проектов. Ведь инвестиции являются главным источником роста экономики. Между тем инвестиционный климат в различных регионах России сильно варьируется, об этом можно судить из ежегодных рейтингов инвестиционной привлекательности. Универсальных решений для привлечения инвесторов не существует, у каждого региона своя специфика и свои успешные кейсы.

По оценкам экспертов, для регионов, привлекающих инвесторов, 2021 год будет сложнее, чем прошлый. Снижение бизнес-активности вызвано адаптацией к новой экономической и технологической реальности — сегодня нет полной картины рисков и возможностей для инвестиций в субъектах РФ.

Идея онлайн-марафона — показать инвестиционные приоритеты регионов, успешные примеры локализации производств в индустриальных парках, проекты в российских регионах, которые реализуются бизнесом в настоящее время; а также обсудить сотрудничество бизнеса и власти в реализации национальных и региональных задач по созданию региональной инвестиционной экосистемы.

Вопросы для обсуждения:

• Текущее состояние инвестиционного климата в России. Потенциал регионов. Точки роста.

• Ключевые факторы и инструменты формирования инвестиционной экосистемы.

• Приоритетные направления инвестиций (в контексте конкретного региона). Какие сегменты и отрасли интересны инвестору сегодня?

• Барьеры и риски для инвесторов и как их избежать?

• Какие механизмы привлечения инвестиций наиболее эффективны?

• Развитие инновационной экосистемы через создание особых экономических зон. Возможности индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров.

• Формы государственной поддержки на рынке финансирования крупных инвестиционных проектов и как можно ими воспользоваться?

• Роль институтов развития.

• Привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства.

• Успешные практики создания условий и реализации инвестиционных проектов.