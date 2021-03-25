Предприятия Кубани задолжали сотрудникам около 70 млн рублей заработной платы

По данным Краснодарстата, по состоянию на 1 марта 2021 года общая задолженность по заработной плате на кубанских предприятиях различных форм собственности составила 69,8 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долги по зарплате снизились на 9% (на 7 млн руб.). За месяц, с начала февраля, общая задолженность сократилась на 15% - было 76,8 млн руб.

Численность сотрудников, перед которыми не выполнены обязательства по выплате зарплаты, составляет 800 человек, с начала года задолженность погашена перед 200 работниками.

Больше всех долгов по зарплате накопили предприятия строительной сферы – 11 организаций должны сотрудникам 39,9 млн руб. На втором месте с большим отрывом – образовательная сфера, одна компания не выплатил работникам 8,8 млн руб. Третье место делят между собой обрабатывающее производство и транспорт – в этих сферах по три компании имеют совокупную задолженность зарплате по 8,1 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, среднемесячная начисленная заработная плата в Краснодарском крае в январе 2021 года составила 37,7 тыс. руб. Это на 24,9% меньше, чем в декабре 2020 года и на 3,6% больше, чем в январе 2020 года.

Ольга Логинова