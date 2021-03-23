На Кубани среднемесячная зарплата в январе 2021 года выросла на 3,6%

Среднемесячная начисленная заработная плата в Краснодарском крае в январе 2021 года составила 37,7 тыс. руб. Это на 24,9% меньше, чем в декабре 2020 года и на 3,6% больше, чем в январе 2020 года.

Реальная заработная плата с учетом инфляции по сравнению с январем 2020 года сократилась на 1,8%, с декабрем 2020 года – упала на 25,5%. Самые высокие показатели зарплаты отмечены в организациях, занятых в области информации и связи (в 1,5 раза выше среднекраевого уровня), финансовых и страховых компаниях (в 1,4 раза больше среднекраевого уровня), а также компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых транспортировкой и хранением (в 1,3 раза).

Ниже среднекраевого уровня средняя зарплата оказалась на предприятиях, занятых сельским, лесным хозяйством (в 1,3 раза ниже), в организациях образования и на предприятиях, занятых водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов (в 1,2 раза). В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством текстильных изделий (в 4,4 раза), производством одежды (в 2,9 раза).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае по итогам декабря 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата составляла 50,7 тыс. руб. Это на 38,2% больше, чем в ноябре 2020 года и на 11,4% больше, чем в декабре 2019 года.

Алексей Белянин