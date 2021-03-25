В Краснодаре высадят 180 деревьев и 7,5 тысяч кустарников

В рамках работ по благоустройству сквера им. Льва Толстого в Славянском микрорайоне Краснодара будут проведены масштабные работы по озеленению, сообщает пресс-служба городской администрации. В частности, на территории сквера будет высажено 180 деревьев и 7,5 тыс. кустарников.

После благоустройства, которое проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» подрядчиком ООО «Европа», в сквере появятся новые прогулочные дорожки, зоны тихого отдыха, также рассматривается возможность создания здесь скейтпарка. Также в рамках работ будет обновлен фасад Центр культуры и досуга, который не ремонтировался более 30 лет.

На территории сквера им. Льва Толстого в настоящий момент производится демонтаж старых конструкций. Все работы планируют завершить до 31 августа.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 219 общественных территорий. Выбор участков и зеленых зон для благоустройства проводится с участием жителей края путем голосования за представленные проекты.

Ольга Логинова