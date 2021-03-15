На Кубани в 2022 году благоустроят 219 общественных территорий

В Краснодарском крае в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 219 общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служа администрации региона.

Голосование по их выбору пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой платформе, разработанной Минстроем РФ и АНО «Диалог». Голосование впервые пройдет в онлайн-формате.

«На сегодняшний день это максимально простой и прозрачный механизм голосования – достаточно быть зарегистрированным на портале госуслуг. На Кубани сервис очень востребованный, развитый, поэтому в голосовании смогут принять участие максимальное количество жителей», - заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, на единой платформе представят объекты и дизайн-проекты для благоустройства в населенных пунктах с населением свыше 20 тыс. человек. В других территориях объекты выберут с помощью общественных обсуждений.

В администрации Кубани отмечают, что для проведения голосования в каждом регионе задействуют волонтеров. Они будут помогать жителям зарегистрироваться на платформе, рассказывать о тех проектах, которые выносят на обсуждение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году в Краснодарском крае благоустроят 235 парков, скверов и придомовых территорий. 190 объектов находятся в сельской местности. На эти цели направят 1,8 млрд руб.

В Краснодаре в 2021 году по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят четыре зеленых зоны. Всего на эти объекты выделят 393,1 млн руб. Больше всего – 164 млн руб. – потратят на благоустройство городского парка «Сосновый» в пос. Березовый (Прикубанский округ). Общая площадь территории, которую приведут в порядок, составит 7 га.

Алексей Белянин