Акционеры «Норникиля» не поделили дивиденды

Между бизнесменами Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской разгорается новый конфликт. Главный держатель акций «Норникиля» — компания «Интеррос», принадлежащая Потанину, — призвал минимизировать дивиденды. За счет освободившихся средств компания предлагает увеличить инвестиции и направить их, в том числе на погашение штрафа из-за разлива нефтепродуктов в 2020 году. «Норникель» по решению суда должен выплатить 146 млрд руб. компенсации. Второй крупнейший акционер компании — структура Олега Дерипаски «Русал» — выступает против такого решения и рассчитывает на сохранение прибыли. Кто победит в этом споре? И как он отразится на акциях компании? Разбирался Александр Рассохин.



«Норникель» должен заплатить за одну из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики 146 млрд руб. В результате разгерметизации бака с дизельным топливом на теплоэлектростанции в воду и грунт попали свыше 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Штраф стал рекордным для российского бизнеса. Но на вопрос: где взять деньги на возмещение ущерба? У каждого из основных акционеров «Норникеля» есть свой ответ. «Интеррос» Владимира Потанина призывает ужаться и сократить дивидендные выплаты за 2020 год. В компании заявляют, что сумма в $3,5 млрд чрезмерно большая для таких целей.

С данным предложением не соглашается второй крупный владелец «Норникеля» — «Русал». Структуре Олега Дерипаски важна максимальная дивидендная доходность, так как деньги идут на погашение долга компании, да и операционной деятельностью в «Норникеле» занимается команда Потанина. Именно ее ошибки привели к аварии, поэтому и штраф якобы должен платить непосредственно «Интеррос» из своего бюджета, поясняет позицию «Русала» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «В этой позиции есть слабое звено. Именно требования постоянных дивидендов во многом привели к тому, что “Норникель” экономил на природоохранных мероприятиях — и это позиция Потанина. Естественно, он хотел бы закрыть этот штраф за счет нераспределенной прибыли компании. Дерипаске в свою очередь хотелось бы получить высокие дивиденды, а штраф этот переложить на команду Потанина. Может быть, дело опять дойдет до акционерной войны с судами и обвинениями. Дивиденды при этом, скорее всего, будут сокращать».

«Интерросу» принадлежит 34% акций «Норникеля», «Русалу» — чуть меньше 28%. В целом противостояние Потанина и Дерипаски за влияние в компании длится более 11 лет. Чтобы как-то разрешить конфликт, власти даже призывали Романа Абрамовича в качестве арбитра.

Не исключено, что и в этот раз спор будет решаться на высшем уровне, предполагает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: «В результате кто-то потеряет. Вопрос: кто и в какой степени? Я сомневаюсь, что федеральный центр захочет встать на чью-то сторону, потому что это приведет к очень серьезному расколу. Он может принять соломоново решение, как и делал раньше, заморозив ситуацию минимум до осени. Есть вероятность, что примут какой-то формат, связанный с распределением этой ответственности.

Федеральный центр может придумать схему, в которой не было бы никаких преференций ни одному из игроков. Потанин, скорее всего, не будет все выплачивать. Также не должно возникнуть ситуации, при которой все объемы возьмут чисто из компаний-акционеров»

В «Русале» призывы «Интерроса» сократить дивиденды назвали «эмоциональными заявлениями», которые бьют по акциям компании. 25 марта котировки упали более чем на 4%. Если «Норникель» действительно пойдет на снижение дивидендных выплат, то эта динамика продолжится, соглашается президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган: «Если вы хотите заработать сегодня на завтра, наверное, не стоит вкладывать в акции “Норникеля”. Если вы смотрите с перспективой на полгода-год, то происходящее сейчас — шикарный повод прикупить эти бумаги. Что производит “Норникель”? Во-первых, редкоземельные металлы, медь и никель, палладий и платину. Сегодня они в цене и, судя по всему, будут дорожать.

Если вы хотите найти какое-то антиинфляционный инструмент, то сегодня судьба нам подбрасывает уникальный шанс. Да, компании будут платить меньше дивидендов сейчас, но в следующий раз они будут выше».

«Интеррос» в целом призывает пересмотреть условия акционерного соглашения с «Русалом», которое истекает в 2023 году, и прописать новые правила расчета дивидендов. Но в компании признают, что переговоры со структурой Дерипаски находятся в тупике. Прежде чем говорить об изменении соглашения, «Русал» намерен оценить, насколько компания Потанина эффективно вела операционную деятельность. Судя по всему, поиск окончательного решения затянется. Сесть за стол переговоров стороны намерены уже 29 марта.