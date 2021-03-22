Ключевая ставка вызвала споры

Центробанк не залез населению в карман, а отреагировал на высокую инфляцию — так президент «Норникеля» Владимир Потанин ответил миллиардеру Олегу Дерипаске, который обвинил регулятор в атаке на доходы россиян и бизнеса. Несколько дней назад ЦБ впервые с 2018 года

повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. После этого Дерипаска заявил, что банк своими действиями «решил похоронить молодое правительство технократов», которому угрожает отсутствие роста доходов беднейших россиян. Потанин же сказал, что повышение ставки касается взаимоотношений бизнеса с банками, и ЦБ делает все, чтобы защитить накопления граждан.

Кто прав в этом споре? И какие цели преследуют бизнесмены? Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова считает, что Олег Дерипаска — давний критик ЦБ, и ничего удивительного в подобных высказываниях нет: «Этот спор носит концептуальный характер. Олег Дерипаска традиционно высказывается в пользу необходимости понижать ставку. Это, в общем, вполне понятная позиция бизнеса. Компаниям, конечно, лучше, чтобы ставки по кредитам были ниже, потому что это, по сути, сокращает стоимость заемных денег. Но Центральный банк действует исходя не из интересов бизнеса, а исходя из интересов экономики. Сейчас повышение ставки происходит с низкого уровня.

Даже после повышения это очень низкая в историческом контексте процентная ставка.

В целом сейчас в мире видно, что страны формирующихся рынков начинают повышение. На прошлой неделе оно произошло в Турции, в Бразилии. Там много разных последствий от решения Центрального банка, но они, безусловно, шире, чем просто дискуссии по поводу методики расчета доходов населения».

Кроме того, Потанин заявил, что пришло время оказать на инфляцию давление и не дать раскрутиться росту цен. Решение Центробанка стало неожиданностью для рынка, который предполагал, что ставка останется на прежнем уровне. Но насколько оно правильное, будет зависеть от дальнейших действий национального регулятора, считает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «Хороший ли этот момент для того, чтобы сейчас повышать ставку? Как ни странно, если посмотреть на два шага вперед, момент хороший, потому что однозначно будет момент, когда ставку нужно будет снизить. Если все начнет опускаться, то нужно иметь какой-либо маневр для того, чтобы снизить и дать денег российской экономике. Если это долгосрочная стратегия, то из двух супертитанов нашего бизнеса здесь, конечно же, прав господин Потанин. Если же это просто повышение, и мы навсегда будем держать ставку выше инфляции, потому что напуганы 90-и, то, конечно, даже заинтересованный в своих личных дешевых кредитах от госбанков господин Дерипаска прав — делать этого не надо».

Центробанк объяснил решение повысить ставку тем, что инфляция опередила прогноз, а внутренний спрос восстанавливается быстрее ожидаемого. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что «возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике надо начинать уже сейчас».

Даниил Бабкин