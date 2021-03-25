Россия может создать цифровой проездной для полетов в ЕАЭС

Минтранс и российские авиакомпании обсуждают создание цифрового проездного для международных перелетов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы ускорить восстановление авиаперевозок после пандемии, сообщил источник ТАСС. При этом также рассматривается ускорение внедрения проездного IATA Travel Pass.

«В частности, обсуждается целесообразность запуска отдельного приложения (для перелетов внутри ЕАЭС.—“Ъ”) или ускорение использования Travel Pass IATA. Цель — максимально ускорить восстановление международных авиаперевозок, стимулировать готовность других стран открывать двустороннее сообщение, частично или полностью ограниченное из-за пандемии коронавируса»,— сообщил собеседник агентства.

Мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта IATA Travel Pass содержит информацию о здоровье пассажира: болел ли он коронавирусом, результаты тестов и данные о вакцинации. Также оно позволяет узнать требования принимающей страны. IATA Travel Pass уже работает на маршруте Сингапур—Лондон.

Подробнее о новой системе — в материале “Ъ” «Авиаотрасль движется к признанию прививок».