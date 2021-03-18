IATA запустила программу международных паспортов путешественников

В лондонский аэропорт Хитроу прибыл первый пассажир с цифровым паспортом путешественника (Travel Pass), сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Обладатель Travel Pass прибыл рейсом авиакомпании Singapore Airlines из Сингапура. Цель программы — сделать путешествия в условиях пандемии коронавируса COVID-19 более доступными и безопасными.

«Сегодняшний успех — это большая победа во многих аспектах. Это дает путешественникам универсальный инструмент, помогающий им соблюдать новые правила поездок»,— цитирует IATA слова своего генерального директора Александр де Жуниака.

В IATA Travel Pass загружаются данные о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител и другая информация. Также IATA Travel Pass позволяет путешественникам получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну, найти данные о центрах тестирования и вакцинации, а также получить сертификат о прохождении тестирования и или вакцинации. Пока приложение доступно только на рейсах Сингапур—Лондон.

О планах по запуску программы IATA стало известно в феврале 2021 года. К тому моменту желание участвовать в проекте выразили авиакомпании Air New Zealand, Copa Airlines, Etihad Airways, Emirates, Qatar Airways, Malaysia Airlines, RwandAir и Singapore Airlines. По мнению IATA, программа позволит простимулировать восстановление авиационного пассажиропотока.

О новой системе — в материале “Ъ” «Авиаотрасль движется к признанию прививок».