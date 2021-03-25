Ракета «Союз» со спутниками связи стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. «Фрегат» со спутниками уже отделился от третьей ступени ракеты, выведение аппаратов на орбиту займет примерно четыре часа.

«Согласно телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме»,— сообщается сайте «Роскосмоса».

В течение 3 часов 40 минут спутники #OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут последовательно отделяться (группами по четыре спутника) от российского «разгонника».



А пока давайте посмотрим момент старта с космодрома #Восточный и основные этапы полета ?? pic.twitter.com/08rt8fvAH7 — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 25, 2021

Это второй запуск аппаратов OneWeb с Восточного, первый состоялся в декабре 2020 года. Спутники OneWeb также отправились на орбиту с космодрома Куру и с Байконура.