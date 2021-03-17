Обстановка становится крымоопасной

На фоне празднования семилетней годовщины референдума о статусе Крыма Совбез ООН вновь стал площадкой для дипломатических баталий России с одной стороны и Украины со странами Запада с другой. Состоявшееся в среду по инициативе Москвы заседание стало ответом на аналогичное мероприятие 12 марта, которое прошло по сценарию тех, кто считает присоединение Крыма к РФ в 2014 году аннексией. Дополнительное внимание к «крымской проблеме» привлекла направленная против российских дипломатов в Киеве акция, обернувшаяся дипломатическим скандалом.

«Крымский вопрос» уверенно становится центральным в украино-российской повестке, где много лет превалировал Донбасс. То, что «деоккупация» полуострова стала главной точкой приложения усилий украинских властей, особенно очевидно на фоне зашедших в тупик переговоров по донбасскому урегулированию. Информированный источник в госструктурах РФ заверил “Ъ”: если украинцы «начнут приплетать везде Крым», то переговорный процесс по конфликту на востоке Украины «окончательно встанет и никуда не двинется». Но Киев это, похоже, не пугает.

Москва безропотно принимать на себя дипломатические удары со стороны Украины и ее западных союзников не собирается — наоборот, готова идти в контратаку.

Подтверждением стало созванное Россией в среду заседание Совбеза ООН. Его целью стало обсуждение ситуации вокруг полуострова. В этот раз представители РФ чувствовали себя куда комфортнее, чем 12 марта. Тогда, напомним, украинская сторона вместе с рядом международных партнеров (включая США, Великобританию и Францию) организовала собственные онлайн-консультации в Совбезе (см. “Ъ” от 13 марта). Первому заместителю постпреда РФ при ООН Дмитрию Полянскому пришлось в одиночку отбиваться от обвинений Запада в многочисленных нарушениях прав человека в Крыму.

Теперь же расклад сил был иным. «В отличие от мероприятия прошлой недели люди, которых мы сегодня пригласили, представляют различные сообщества многонационального полуострова»,— подчеркнул в начале заседания постпред РФ при ООН Василий Небензя. Среди приглашенных, в частности, оказались студенты и профессора Крымского инженерно-педагогического университета, глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина и руководитель крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец. «Ваши утверждения уже в течение семи лет о том, что Крым был аннексирован и еще хлеще — оккупирован, это нас просто обижает, коробит, понимаете? Вы никак не хотите признать, что это было наше волеизъявление — нас, крымчан… Нас никто не завоевывал, поверьте»,— убеждала скептиков зампред региональной болгарской национально-культурной автономии Крыма «Паисий Хилендарский» Людмила Радева. Крымчане дружно говорили о том, что права человека на полуострове соблюдаются, а события 2014 года нельзя воспринимать иначе как «воссоединение Крыма с Россией».

В поддержку позиции РФ высказались даже некоторые международные участники онлайн-встречи — представители Сирии, Никарагуа и Белоруссии.

Нейтральную позицию заняли Индия и Китай, указавшие на необходимость «следовать по пути политического урегулирования и на основе диалога». Но лагерь тех стран, где говорят об «аннексии Крыма», остался самым многочисленным. Поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины», в частности, выразили представители Ирландии, Мексики, Великобритании, Франции, Норвегии и США. «Сегодняшнее заседание — продолжение неправильного использования Россией своего места в Совете Безопасности»,— заявила представительница США (модератор — Василий Небензя — выступавших по имени не называл). «Боюсь, ничто из того, что мы слышали от докладчиков, не меняет того факта, что Российская Федерация незаконно присоединила Крым»,— добавил представитель Британии.

Отметим, что оба заседания — украинское и российское — проходили по так называемой формуле Аррии, которая не предполагает обязательного участия остальных членов Совбеза ООН и принятия итоговых документов. Встречи были приурочены к юбилейной дате: 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе полуострова. Только украинское заседание прошло накануне годовщины и под лозунгом о «семи годах нарушения суверенитета и территориальной целостности» Украины. Российское же состоялось на следующий день после празднований, посвященных «воссоединению Крыма с Россией».

На фоне мероприятий, прошедших на полуострове под девизом «Крымская весна — семь лет дома», с российской стороны прозвучало немало заявлений, которые в Киеве могли бы посчитать как минимум неприемлемыми. Глава крымского парламента Владимир Константинов, например, отметил, что Украина не развивала Крым, потому что знала: полуостров «все равно уйдет в Россию». Привычный лозунг «Крым наш!» можно было услышать во вторник и от директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. «В этих двух простых словах и гром салюта победы, и слезы радости, и чувство высшей справедливости»,— сказал он в видеообращении, которое показал телеканал «Крым 24». Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире того же телеканала заявил: «Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter назвал референдум 2014 года «фейковым».

В МИД страны при этом заверили: «Мы твердо настроены вернуть Крым и привлечь Россию к ответственности». Добиваться этого, по заявлению ведомства, в республике намерены в том числе совместными с международными партнерами усилиями.

Для этих целей Украина активно призывает зарубежные государства к участию в саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа. В среду, например, министр обороны Украины Андрей Таран пригласил присоединиться к инициативе Японию.

Внутри страны к саммиту тоже идет активная подготовка. Ранее Киев заявил о принятии «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма», которая вскоре, как ожидается, появится в открытом доступе. Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что правительство республики вскоре «утвердит детальный план мероприятий» по реализации стратегии.

Дополнительное внимание к «крымскому вопросу» привлекла акция неизвестных в Киеве. В частности, интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что накануне рядом с местами проживания российских дипломатов были развешаны плакаты с их фотографиями и надписями «Крым — это Украина». Такие же плакаты появились и в других частях украинской столицы — у диппредставительств Киргизии, Таджикистана, Молдавии, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Белоруссии и Казахстана.

В Москве эта акция была воспринята с возмущением. По сообщению российского МИДа, временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило в среду вызвали на Смоленскую площадь, где «выразили решительный протест», а посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста. «Потребовали от украинской стороны принять неотложные меры для проведения тщательного расследования случившегося и привлечения виновных к ответственности, а также не допускать впредь подобных акций и обеспечить условия для личной безопасности и неприкосновенности российских дипломатов на Украине»,— заявили в МИД РФ, указав, что прошедшая акция нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Марина Коваленко, Владимир Соловьев