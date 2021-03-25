Льготы глубокой переработки

ЛУКОЙЛу удалось привлечь неожиданную господдержку для модернизации своего Нижегородского НПЗ. Компания воспользовалась механизмом, придуманным властями для стимулирования инвестиций в заводы с низкой глубиной переработки, добившись инвестиционной надбавки к обратному акцизу на нефть. В результате ЛУКОЙЛ может получить более 70 млрд руб. субсидии до 2031 года, что покроет большую часть его затрат на проект.

ЛУКОЙЛ получит инвестиционную надбавку к обратному акцизу на нефть за строительство установок глубокой переработки на Нижегородском НПЗ (мощность переработки 17 млн тонн в год) сроком на 10 лет. О подписании соответствующего соглашения с Минэнерго нефтекомпания сообщила 24 марта. Так, ЛУКОЙЛ намерен создать установку замедленного коксования (УЗК, служит для производства нефтяного кокса из мазута) мощностью 2 млн тонн, установку гидроочистки дизтоплива и бензина на 1,5 млн тонн и другие объекты. Модернизация НПЗ, по данным ЛУКОЙЛа, позволит сократить выпуск мазута на НПЗ на 2,6 млн тонн и увеличить производство дизтоплива на 0,7 млн тонн в год. В ЛУКОЙЛе не ответили на запрос “Ъ”.

Инвестиционную надбавку из бюджета к обратному акцизу ввели в этом году в качестве дополнительной субсидии нефтепереработчикам, которые вкладываются в создание установок глубокой переработки. Субсидия предоставляется только в случае, если компания инвестирует не менее 50 млрд руб. и подпишет соглашение с Минэнерго до октября 2021 года. Если же проект не будет выполнен, всю сумму субсидии придется вернуть. То есть речь идет о стимулировании новых инвестиций.

Тем любопытнее, что субсидию удалось получить ЛУКОЙЛу, который начал постройку УЗК в Нижнем Новгороде еще в 2018 году и собирается ввести ее в эксплуатацию уже в четвертом квартале. В начале года, по данным компании, УЗК была завершена на 86%. Инвестиции в проект ЛУКОЙЛ оценивал в 80–90 млрд руб. Таким образом, за счет возвратного акциза нефтекомпания может возместить большую часть средств, потраченных на проект.

По предварительным расчетам “Ъ”, за счет инвестнадбавки ЛУКОЙЛ сможет получить более 70 млрд руб. в 2022–2031 годах.

ЛУКОЙЛ первой из российских нефтекомпаний завершил основную программу модернизации своих НПЗ, однако ожидания компании заработать на этом не вполне оправдались. Уже с 2019 года власти пошли на завершение «налогового маневра», подняв налог на добычу нефти и сокращая экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты. В результате маржинальность нефтепереработки в РФ серьезно упала. При этом компании, не успевшие с модернизацией своих НПЗ, оказались в еще худшем положении. Для того чтобы дать «отстающим» возможность финансировать модернизацию НПЗ, и была введена инвестиционная надбавка. О том, что правительство обсуждает такие меры поддержки заводов, “Ъ” сообщал еще в мае 2019 года, в их лоббировании принимали участие глава Сбербанка Герман Греф и владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Так, одними из первых соглашение о модернизации заключили входящие в «Сафмар» Афипский и Орский НПЗ. В число таких заводов должен войти и Антипинский НПЗ. Из крупных нефтекомпаний соглашения о модернизации с Минэнерго заключены по Омскому и Московскому НПЗ «Газпром нефти».

В среднем по стране выход светлых нефтепродуктов составляет около 60% от объема переработанной нефти, а темных — около 35%, отмечает глава ИГ «Петромаркет» Иван Хомутов, при этом оптимальным уровнем можно считать выход светлых продуктов в районе 78%. «После введения механизма инвестиционной надбавки, по нашим оценкам, в российскую нефтепереработку в период до 2030 года может быть вложено около 1,6 трлн руб. (без этого механизма инвестиции находились бы на уровне 0,8 трлн руб.). Это предельно высокая сумма, которая позволит подавляющему большинству отечественных НПЗ выйти на весьма продвинутый уровень»,— сказал он. Особенно заметный прирост инвестиций будет наблюдаться в секторе «независимых» НПЗ (к которым можно отнести Новошахтинский, Орский, Афипский и ряд других НПЗ), а также НПЗ «Роснефти», считает эксперт.

Дмитрий Козлов