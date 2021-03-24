Росприроднадзор проверит готовность полигона «Красный Бор» к пропуску талых вод

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора утвердило план обследований объектов в преддверии весеннего половодья. В список вошел ликвидирующийся полигон опасных отходов «Красный Бор» в Ленобласти.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В комиссии будут участвовать специалисты Невско-Ладожского бассейнового водного управления, Ростехнадзора, региональных комитетов в области охраны окружающей среды, а также представители районных администраций. Выездные обследования будут проходить до конца апреля.

В Петербурге специалисты также проверят реку Дудергофка (Дудергофский канал) в связи с ранее поступавшими сообщениями о ее вспенивании.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Санкт-Петербург признан готовым к весенним паводкам в этом году.