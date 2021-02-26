Депутат ЗакСа запросил выездное совещание по факту загрязнения Дудергофского канала

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил в комитет по природопользованию и Росприроднадзор обращение с просьбой провести выездное совещание по проблеме сброса отходов в Дудергофский канал. Очередной выброс пенообразующих веществ в водоем зафиксирован сегодня днем.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей». Господин Цивилев намерен на совещании установить источник загрязнения и принять соответствующие меры.

Аналогичный случай загрязнения Дудергофского канала был в декабре. В январе суд запретил компании «АБЗ-Дорстрой» сбрасывать сточные воды в реку Дудергофку