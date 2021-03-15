Петербург признали готовым к весенним паводкам

В семи районах Санкт-Петербурга завершился комиссионный осмотр гидротехнических сооружений в рамках подготовки города к весеннему половодью. По результатам осмотра все сооружения были признаны работоспособными и готовыми к паводкам.

Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по природопользованию. В составе комиссии помимо представителей комитета присутствовали специалисты ГКУ «Ленводхоз», а также представители МЧС и районных администраций. По итогу осмотром комиссией составлены акты о готовности всех осмотренных ГТС к весеннему половодью.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о реакции комитета по природопользованию и «Водоканала» на окрасившиеся в желтый цвет реки Петербурга. По их мнению, причина в погодных условиях и времени года.