Депрессивный блок НАТО

Отношения НАТО с Россией остаются и в обозримом будущем будут оставаться сложными. К такому выводу пришли участники состоявшегося в среду заседания министров иностранных дел входящих в альянс стран. Москву раскритиковали по всем направлениям, обвинив и в «дестабилизации ситуации» за рубежом, и в «жестоком подавлении политического инакомыслия» на своей территории. В МИД РФ в ответ посоветовали членам альянса заняться своими проблемами, которые требуют «безотлагательного вмешательства».

Главы МИДов стран—членов НАТО в среду провели в Брюсселе заседание, посвященное «угрозам со стороны РФ». К переговорам присоединился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Финляндии и Швеции (обе страны входят в Европейский союз, но не входят в НАТО). Обсуждения прошли в преддверии саммита ЕС, который состоится 25–26 марта. По его итогам, как ожидается, произойдет переоценка отношений Евросоюза с РФ. Судя по заявлениям, которые звучали в среду из штаб-квартиры НАТО, европейская политика по отношению к Москве изменится не в лучшую сторону.

Критиковали РФ по всем фронтам. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, «Россия подрывает и дестабилизирует ситуацию в соседних с ней странах, включая Украину, Грузию и Молдавию», «пытается вмешиваться в дела стран Западно-Балканского региона», распространяет дезинформацию, агрессивно действует в киберпространстве. Кроме того, в НАТО наблюдают увеличение «ракетной угрозы» со стороны Москвы. «Россия продолжает масштабное усиление военного потенциала. Это видно от Балтики до Черного моря, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики»,— сказал генсек НАТО на пресс-конференции. Он добавил также, что на заседании обсуждался вопрос о расследовании в Болгарии обвинений в шпионаже в пользу РФ, и союзники выразили Софии полную поддержку.

Министры уделили внимание и делу оппозиционера Алексея Навального. В частности, в НАТО отметили, что Москва «усиливает репрессивные меры на своей территории». «Мы по-прежнему наблюдаем в России жестокое подавление политического инакомыслия»,— констатировал господин Столтенберг, призвав освободить оппозиционера и «других арестованных участников мирных демонстраций».

Генсек альянса рассказал о намерении противостоять политике России. При этом имел в виду он не только членов НАТО, но и, например, Евросоюз. «Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами со стороны России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга»,— сказал господин Столтенберг. Жозеп Боррель подтвердил: «Единство стран—членов ЕС (по российской теме.— “Ъ”) должно распространяться за рамки ЕС на наших партнеров по НАТО». Некоторые действия, как дали понять участники встречи, уже предприняты. Так, после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году в британском городе Солсбери альянс расширил практику обмена разведданными с союзниками.

«В ответ на действия России НАТО осуществило самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы продвинулись в гибридной и киберобороне»,— напомнил также Йенс Столтенберг. «США продолжают поддерживать двусторонний подход НАТО к России путем усиления сдерживания и обороны, в том числе с помощью боеспособных войск в восточной части нашего альянса»,— в свою очередь написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Reuters

Впрочем, участники встречи не отказываются и от диалога с РФ. «Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ним некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие как ядерное соглашение с Ираном или изменение климата»,— отметил на полях заседания Жозеп Боррель. А Энтони Блинкен добавил: речь также идет о сфере стратегической стабильности, включая обновление договора между США и РФ о дальнейшем сокращении и ограничении арсеналов стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В Североатлантическом альянсе хотели бы обсуждать с Москвой и другие вопросы — в частности, в рамках встреч Совета Россия—НАТО. Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с тем, что с лета 2019 года диалог в этом формате прекратился. По его словам, по инициативе Москвы. Похожее мнение выразил в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас: «Мы хотим сохранять диалог, мяч находится на стороне Москвы».

Так или иначе, члены НАТО сходятся в том, что «отношения с Россией останутся сложными в обозримом будущем».

Об этом заявил Энтони Блинкен, добавив: «Но это то, к чему мы готовы». Впрочем, по ряду конкретных вопросов, касающихся РФ, в позициях союзников есть и некоторые различия. В частности, это тема строительства газопровода «Северный поток-2». Генсек Столтенберг в среду не стал скрывать, что эту проблему обсуждали и «есть разногласия» между Вашингтоном и некоторыми европейскими странами. «Я думаю, что НАТО — это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы»,— примирительно сказал он.

Заявления, прозвучавшие в среду из Брюсселя, не остались без внимания российского МИДа. «Займитесь проблемами в ваших странах-членах. Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО,— сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.— Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного».

Марина Коваленко