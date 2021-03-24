НАТО работает на два фронта

В Североатлантическом альянсе активно готовятся к саммиту, который должен пройти весной и на котором, как ожидается, будет принята стратегия «НАТО-2030». В этой связи важным этапом стала двухдневная встреча глав МИДов стран—членов альянса, стартовавшая во вторник в Брюсселе. Впервые в ней принял очное участие и госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший о желании Вашингтона «оживить партнерство» в рамках НАТО. Все это нужно, в частности, для противодействия России и Китаю, объявленным «главными угрозами безопасности альянса». Опасностям, исходящим от Москвы, НАТО посвятит отдельное заседание в среду.

Во вторник в Брюсселе стартовала двухдневная встреча министров иностранных дел стран—членов НАТО. Впервые с начала пандемии дипломатам удалось встретиться лично. Среди участников и представитель новой администрации США — госсекретарь Энтони Блинкен.

Особую актуальность встреча приобрела в свете двух событий. Во-первых, 25–26 марта состоится саммит глав государств и правительств стран Евросоюза, который, как ожидается, будет посвящен переоценке отношений ЕС с РФ. Во-вторых, до начала лета планируется провести и саммит НАТО.

По словам главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, текущую встречу министров стоит рассматривать как подготовку к саммиту.

«То есть идет подготовка к консенсусу, который должен быть достигнут на встрече высшего уровня глав государств и правительств»,— уточнил он.

Одна из ключевых задач для американской делегации — «возобновить партнерство с союзниками по НАТО, оживить его, как это было раньше». Об этом во вторник заявил Энтони Блинкен, подразумевая времена администрации Барака Обамы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также накануне отметил, что сейчас есть возможность «открыть новую главу в трансатлантических отношениях». Напомним, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе отношения Вашингтона с альянсом переживали кризис. Бывший глава Белого дома не раз критиковал членов НАТО за малый вклад в бюджет альянса. Как писала газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в республиканской администрации, одно время господин Трамп даже намеревался «положить конец» членству страны в НАТО.

В целом же главный пункт повестки встречи союзников — обсуждение стратегии блока на ближайшее десятилетие. Речь идет в первую очередь об инициативе «НАТО-2030: единство в новой эре». Доклад, который был обнародован в ноябре прошлого года, представляет собой рекомендации экспертов по поводу того, на каких угрозах коллективной безопасности альянсу стоит сосредоточить внимание и какой дать на них ответ. Официальная стратегия, как ожидается, будет утверждена на грядущем саммите альянса.

России, которая в докладе названа одной из главных «угроз безопасности», в среду будет посвящено отдельное заседание. На него приглашены глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел Финляндии и Швеции, входящих в ЕС, но не в НАТО. «Дискуссия по России позволит обеспечить обмен мнениями и выравнивание позиций трансатлантических союзников и не входящих в НАТО стран-партнеров, а также ЕС.

Мы ожидаем, что услышим рекомендации госсекретаря США по дальнейшим подходам к России»,— сообщило агентство ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник в Брюсселе.

Тем не менее американская сторона в ходе встречи дала понять: несмотря на «угрозы со стороны России», китайский вопрос должен стать главной точкой приложения усилий НАТО. «Мы должны убедиться, что НАТО также сфокусировано на некоторых вызовах, которые представляет Китай для миропорядка, основанного на правилах, а также для концепции "НАТО-2030"»,— подчеркнул госсекретарь США в ходе беседы с Йенсом Столтенбергом.

В заявлении министров стран НАТО, опубликованном по итогам первого дня заседания, однако, Пекин ни разу не упомянут. А вот о Москве там говорится. «Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается перманентной угрозой для всех нас. Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий»,— отмечено в опубликованном на сайте альянса документе. В ходе пресс-конференции Йенс Столтенберг подчеркнул: «в ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности» планируется «значительно увеличить» оборонный бюджет НАТО.

Марина Коваленко