Оппозиция слилась в «Единую Россию» Свердловские депутаты от КПРФ, ЛДПР и малых партий примут участие в праймериз

Для переизбрания в заксобрание Свердловской области оппозиционные депутаты намерены участвовать в праймериз «Единой России». О своем решении уже заявили парламентарии Вячеслав Вегнер (избирался от КПРФ) и Евгений Зяблицев (избирался от Партии пенсионеров). Ранее стало известно, что кандидатуру экс-главы фракции ЛДПР в заксобрании Михаила Зубарева согласовали для участия в выборах от «Единой России». Решение депутатов эксперты объясняют наличием у партии власти ресурсов и электоральных возможностей.



Как стало известно “Ъ-Урал”, несколько оппозиционных депутатов решили принять участие в праймериз «Единой России», чтобы переизбраться в заксобрание Свердловской области. Так, о намерении избираться от партии власти заявил депутат Вячеслав Вегнер. Напомним, в действующий созыв регионального парламента он вошел в ноябре 2015 года в качестве члена КПРФ. Позднее был исключен из партии за поддержку губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией» на выборах главы региона в 2017 году.

По словам господина Вегнера, выдвижение от «Единой России» поможет в депутатской работе.

«Можно критиковать бесконечно, но я сторонник малых дел. Есть руководящая партия. Чтобы выполнить требования конкретных людей и территорий, чтобы что-то изменить, надо действовать через эту организацию»,— пояснил депутат.

Он планирует подать документы для участия в праймериз в конце апреля, после того, как получит справку об отсутствии судимости. Избираться в свердловский парламент Вячеслав Вегнер намерен по Белоярскому одномандатному округу.

Депутат Евгений Зяблицев, который избирался в свердловское заксобрание от Партии пенсионеров, свои планы участвовать в праймериз пояснил так: «Идти самовыдвиженцам по подписям — не пропустят. Остаются только парламентские партии, но здесь выбор невеликий». По его словам, быть единственным членом фракции (господин Зяблицев является единственным членом межфракционной депутатской группы) сложно из-за большого количества дел, поэтому необходима поддержка.

«Моим избирателям неважно, от какой партии я избираюсь. Им важны спортивные школы, крыши садиков, игровые площадки во дворах — реальные дела. С “Единой Россией” проще решать проблемы избирателей»,— добавил господин Зяблицев.

Напомним, ранее лидер фракции ЛДПР в заксобрании Михаил Зубарев покинул партию. По данным “Ъ-Урал”, его кандидатуру согласовали для выдвижения на выборах в региональный парламент от партии «Единая Россия» по Асбестовскому одномандатному округу. Однако в своем официальном обращении господин Зубарев подчеркивал, что он «именно покинул партию (логическое ударение нужно ставить на слово “покинул”), а не переметнулся в другую партию».

Выборы в заксобрание Свердловской области пройдут в единый день голосования 19 сентября. Отметим, в этот же день в регионе пройдет избирательная кампания по выбору депутатов в Госдуму.

По мнению политологов, оппозиционные депутаты предпочитают избираться от партии власти из-за ее ресурсных преимуществ. «Если кандидат выдвигается от “Единой России”, то минимум 20–30% голосов гарантированно получит. Это хороший стартовый ресурс. Кроме того, праймериз — как промежуточные соревнования для спортсменов, которые хотят проверить свои способности»,— пояснил председатель совета директоров «Никколо М» Игорь Минтусов.

Политолог Михаил Коробельников отметил, что причиной перехода в «Единую Россию» могла стать возможность проведения избирательной кампании в два этапа. «Во время праймериз формируется ядро электората, так как процедура проходит в период наименьшей концентрации политиков в пространстве. Летом люди в отпусках, в конце августа они начинают собирать детей в школы — им не до депутатов. За оставшиеся 2,5 недели нельзя отработать систему взаимодействия штабов»,— подчеркнул эксперт.

Господин Коробельников отмечает, что тенденция перехода оппозиционных депутатов в партию власти наблюдается в других регионах.

«Системная оппозиция перестала что-то из себя представлять, она потеряла идеологические позиции. А у “Единой России” кадровый голод — мало политиков, которые могут выходить и разговаривать с людьми. Поэтому в партию переходят те люди, которые могут это делать»,— добавил политолог.

Анастасия Реутова