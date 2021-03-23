Губернатор примеряет Госдуму

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал документы на праймериз «Единой России» в Госдуму. В случае победы он может возглавить партсписок в регионе. В тройку также может войти глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Попытки привлечь к избирательной кампании летчика, Героя России Дамира Юсупова пока удачей не увенчались.



Пакет документов в региональный оргкомитет праймериз губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал в понедельник, 22 марта. Как сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России», он намерен участвовать в праймериз по отбору кандидатов для партсписка в Госдуму РФ, документы он подал по единому федеральному округу. «Главное в участии в процедуре — поддержать предстоящие выборы и своих товарищей, раскрыть планы, которые будут реализоваться, привлечь широкое внимание общественности к программам кандидатов и программе партии по развитию нашей области и страны»,— подчеркнул господин Куйвашев. Ранее он принимал участие в праймериз только в 2017 году, когда проходили выборы губернатора.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования, 19 сентября. Сбор документов для участия в праймериз длится уже неделю. За это время свои кандидатуры на выборы в Госдуму выдвинули шесть человек, один из которых планирует идти по Березовскому одномандатному округу.

Председатель свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий напомнил, что прием документов на праймериз продлится до 29 апреля. «В период регистрации кандидатов наряду с состоявшимися политиками будет много новых людей»,— предупредил он, отметив, что уральцы уже сейчас проявляют интерес к предварительному голосованию в Госдуму и свердловский парламент.

Ранее документы на участие в праймериз подал депутат Госдумы от Свердловской области, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. О своем намерении баллотироваться заявляли действующий депутат Госдумы, биатлонист Антон Шипулин и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Кроме того, в местном истеблишменте называют потенциальными участниками выборов первого заместителя губернатора Александра Высокинского и председателя свердловского отделения ОНФ Жанну Рябцеву.

В разговоре с “Ъ-Урал” госпожа Рябцева отметила, что ей не поступало предложений участвовать в праймериз в Госдуму: «Как член партии всегда стараюсь принимать участие в праймериз, но пока по данному вопросу не определилась». Господин Высокинский пообещал ответить на вопросы позднее.

Участие Евгения Куйвашева в праймериз политологи объясняют стремлением губернатора поднять статусность и авторитетность «Единой России». «Это попытка улучшить партию в глазах населения, простимулировать избирателей. Здесь есть пиаровская закономерность — “Единая Россия” воспринимается как партия власти, поэтому многие люди голосуют, исходя из наличия персоналий, принадлежащих к власти»,— пояснил политолог Сергей Мошкин. Заведующий кафедрой политических наук УрФУ Александр Белоусов полагает, что выдвижение господина Куйвашева накладывает на остальных участников праймериз персональную ответственность за результаты в Свердловской области.

По мнению политологов, в первую тройку партсписка на праймериз могут войти Евгений Куйвашев и Павел Крашенинников. Личность третьего кандидата эксперты предположить не могут, поскольку, по словам господина Белоусова, этот человек должен «действительно идти в Госдуму и усилить своим присутствием список». «Тот, кто желает серьезно избираться, пойдет по одномандатному округу. Потому что человек, который находится в списке на вторых — третьих ролях, становится заложником общего голосования и внутрипартийных решений — ему никто не гарантирует победу»,— пояснил господин Мошкин. Он добавил, что выбрать третью кандидатуру «Единой России» трудно из-за «кадрового голода и отсутствия авторитетов, способных подтянуть партсписок».

Окончательное решение о тройке будет принимать съезд «Единой России», который состоится летом.

Известно, что «Единая Россия» хотела бы видеть в региональной тройке пилота гражданской авиации, Героя России Дамира Юсупова, который в 2019 году посадил самолет в кукурузное поле. По словам собеседника “Ъ-Урал”, знакомого с ситуацией, его кандидатура есть «в утвержденных Москвой списках». «Сейчас его уговаривают участвовать в праймериз. Москва видит в нем большой электоральный потенциал. Согласование таких кандидатур делается на основе анализа, у кого есть высокий рейтинг известности и доверия»,— пояснил собеседник. Господин Юсупов ранее заявил “Ъ-Урал”, что «не хочет ничего комментировать про политику».

Анастасия Реутова