Экологи против горнолыжников

Представители научного и природоохранного сообщества выступили против планов по строительству горнолыжного курорта на территории недавно выделенного из состава Кавказского заповедника Лагонакского биосферного полигона. Соответствующую петицию, адресованную, в частности, федеральному минприроды, уже подписали свыше 5,4 тыс. неравнодушных граждан. Планы по созданию курорта и строительству необходимой для этого капитальной инфраструктуры власти Адыгеи озвучивали уже давно, обосновывая это необходимостью развивать туристический и экономический потенциал региона. Экологи считают, что развитие рекреационной деятельности в Лаго-Наки возможно, но только в том случае, если будет исключено строительство капитальных объектов.



Жители Краснодарского края и Адыгеи, а также других регионов страны массово протестуют против перспективы глобальной стройки в Кавказском государственном биосферном заповеднике. Поводом стало решение правительства РФ о создании Лагонакского биосферного полигона площадью 17 264,13 га на части заповедной территории. Петиция, адресованная Министерству природных ресурсов и экологии России, федеральному Росприроднадзору, Комитету по природным ресурсам Госдумы, а также лично премьер-министру Михаилу Мишустину, размещена на ресурсе Change.org, ее создатель - Сергей Строгонов, на момент написания материала обращение подписали свыше 5,4 тыс. человек.

По мнению авторов петиции, создание биосферного полигона на высокогорном плато Лаго-Наки, а также на прилегающем к нему Фишт-Оштенском массиве биосферного полигона означает, что теперь на территории, находящейся под охраной ЮНЕСКО, можно будет строить капитальные объекты. В качестве примера экологи приводят выдержку из размещенной на официальном сайте министерства экономики и торговли Республики Адыгея проектной документации (на момент написания материала сведения были удалены с сайта, - “Ъ-Кубань”) по перспективам строительства круглогодичного горно-климатического курорта «Лагонаки» стоимостью 7,6 млрд руб. Так, согласно проекту, горно-климатический курорт может появиться на высотах от 1 670 до 2 804 м над уровнем моря в районе Лагонакского нагорья и Фишт-Оштеновского горного массива. Он предполагает оборудование горнолыжных трасс, строительство гондольных, кресельных и бугельно-буксировочных канатных дорог на склонах гор Гузерипль, Оштен и Абадзеш для одновременного катания 20 тыс. человек. Также предусматривается строительство сети гостиничных комплексов на 5,5 тыс. мест, пунктов общепита и досуга, а также спортивных и других сопутствующих объектов.

Как писал “Ъ”, в январе текущего года корпорация «Туризм.РФ» обнародовала проект, предусматривающий развитие 36 существующих туристических кластеров, создание 80 новых и реализацию 10 федеральных комплексных проектов. Последние включают в себя строительство горнолыжного комплекса «Лаго-Наки» в Адыгее.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на прошедшем в марте выездном совещании, посвященном вопросам развития туристической отрасли региона, заявил, что Адыгея – один из интереснейших субъектов РФ, где можно успешно развивать туристическую отрасль. «Но без решения инфраструктурных вопросов – строительства дорог, создания объектов энергетики и гостиничного сервиса – мы не сможем говорить о полноценном движении в данном направлении», - сказал господин Кумпилов. Ровно год назад в ходе ежегодного отчета перед парламентом республики глава Адыгеи заявил, что «без создания горнолыжного курорта на части территории плато Лаго-Наки не получится в полной мере реализовать туристский и экономический потенциал региона».

«Плато Лаго-Наки - это уникальное место, на территории которого произрастает большая часть редких и исчезающих растений Краснодарского края и Адыгеи, а также обитают многие охраняемые виды животных (всего 196 видов животных, растений и грибов, занесенных в Красные книги). На этой территории присутствуют эндемичные виды растений и животных, которые встречаются только здесь, и они будут уничтожены в первую очередь», - пишут авторы петиции.

Член Всемирной Комиссии по ООПТ в регионе Северная Евразия Юлия Набережная констатирует, что в мировой практике биосферные полигоны не находятся на заповедной территории, и изначально Лагонакский полигон был создан в границах, не затрагивающих массив Фишт-Оштена. «В случае исключения Фишт-Оштенского массива из границ полигона, на территории Лаго-Наки возможна ограниченная и строго контролируемая рекреация, без капитального строительства, исключая появление гостиниц. Однако, видя пример Красной поляны, мы можем утверждать, что горнолыжные курорты разрастаются очень стремительно», - говорит эколог.

Дмитрий Михеенко