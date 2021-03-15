Жить не по лыжам

В России создан первый биосферный полигон в границах заповедника — он разместится на плато Лаго-Наки в Адыгее. «Гринпис России» намерен оспорить соответствующее постановление правительства в суде. Это решение открывает путь к рекреационной застройке территории Кавказского заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО, указывают зеленые. Ранее правительство Адыгеи анонсировало создание на части плато горнолыжного курорта.

Общая площадь Лаго-Накского биосферного полигона составит 17,2 тыс. га. Он будет располагаться на территории Кавказского биосферного заповедника в Майкопском районе Адыгеи. Постановление правительства РФ об этом опубликовано 13 марта. Таким образом, создан первый в России биосферный полигон в границах заповедника — наиболее охраняемой природной территории.

В 1990-х в РФ был принят закон об особо охраняемой природной территории (ООПТ), вводивший среди прочего понятие биосферного полигона, в рамках которого разрешалась научно-природоохранная деятельность. В 2011 году на таких участках позволили заниматься «развитием познавательного туризма, физической культуры и спорта», для чего допускалось «размещение объектов капитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры». Сначала такие полигоны допускалось создавать только за пределами ООПТ, но в 2016 году Госдума разрешила открывать их и на заповедных территориях. «Гринпис» и WWF неоднократно заявляли, что эти поправки связаны с планами по расширению горнолыжных курортов Красной Поляны — не только на территории Сочинского нацпарка, но и в Кавказском заповеднике.

Виды плато Лаго-Наки Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

Однако до сих пор ни один новый биосферный полигон на территории заповедника создан не был — критерии и порядок их создания еще не приняты, притом что разработать документ в 2016 году поручил Владимир Путин, «предусмотрев проведение государственной экологической экспертизы проектов таких решений, их широкое общественное обсуждение и представление на рассмотрение президенту РФ».

Экологи обращают внимание, что в состав полигона включен Фишт-Оштеновский массив (состоит из гор Фишт, Оштен и Пшеха-Су). Это самая привлекательная территория, утверждают зеленые, для развития горнолыжных курортов. «Поскольку они включили этот участок, значит, планы на него есть,— уверен эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин.— Но это категорически недопустимо».

Виды плато Лаго-Наки Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

Власти Адыгеи заявляли о планах по созданию горнолыжного курорта Лаго-Наки, на который планируется привлечь 23 млрд руб. средств из федерального бюджета, еще в 2020 году. О проекте говорилось также и в отчете российских властей, который опубликован на сайте Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Из документа следовало, что туристический кластер расположится в районе бассейна реки Курджипс. Партнером властей Адыгеи, по данным экологов, выступает компания НАО «Красная Поляна», владеющая одноименным курортом в Сочи.

Виды плато Лаго-Наки Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ

В субботу в Сочи прошла встреча главы Минприроды Александра Козлова с представителями региона и экологами, на которой, в частности, обсуждалось создание биосферного полигона в заповеднике.

По словам собеседников “Ъ”, присутствовавших на совещании, министр не смог объяснить необходимость создания специального режима на плато Лаго-Наки, отметив, что решение принято командой его предшественника на посту руководителя ведомства.

На мероприятии присутствовали представители курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна» и горно-туристического центра «Газпром», однако на совещании относительно застройки плато они не высказывались.

Руководитель отделения «WWF России» по Кавказу Валерий Шмунк обращает внимание, что плато Лаго-Наки обладает высокой природоохранной ценностью — на нем сосредоточено более тысячи разных видов растений. Кроме того, на нем формируется питьевая вода для Майкопского и Апшеронского районов. «Там карстовые породы, которые очень плохо фильтруют воду, если что-то в них попало, это в неизменном состоянии окажется внизу,— говорит господин Шмунк.— Трудное место для строительства и очень серьезный риск. Надеемся построить конструктивный диалог, чтобы избежать рискованных действий на этой территории».

В «Гринписе России» настроены решительнее — там рассматривают возможность оспаривания постановления о создании Лаго-Накского полигона в суде.

«Документ опубликован с нарушением — он не проходил общественное обсуждение на regulation.gov,— говорит Михаил Крейндлин.— К тому же сам факт создания такого полигона — плохой прецедент для всей системы».

Экологи опасаются, что подобные участки, на которых фактически ослабляется природоохранный режим и разрешается разворачивать масштабную инфраструктуру, будут созданы и в других заповедниках.

“Ъ” направил запрос в природоохранное ведомство с просьбой рассказать подробности дальнейшего освоения плато и в принципе пояснить, какова необходимость создания подобного полигона. Однако ведомство не ответило.

Анна Васильева