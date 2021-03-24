Главой Липецкой городской энергетической компании стал брянский депутат

Гендиректором АО «Липецкая городская энергетическая компания» (ЛГЭК, крупнейший игрок местного коммунального рынка) назначен депутат горсовета Брянска Андрей Сорокин. Об этом сообщил Gorod48.
Исполнявший обязанности гендиректора ЛГЭК Александр Шачнев станет заместителем господина Сорокина. Пост главы компании стал вакантным в феврале, когда уволился Константин Драчук.
Андрею Сорокину 54 года. Он родился в 1966 году в Брянске. В 1985-м окончил Брянский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Техник-электрик», в 1994-м — Всероссийский заочный институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер-электрик». В 1985–1987 годах служил в армии. Карьеру начал электромонтером на предприятии Брянских электрических сетей. Затем работал в ООО «Брянскэнерго», где прошел путь от электромонтера до гендиректора. С этой должности переехал в Липецк. В 2019 году избрался от «Единой России» в горсовет Брянска.