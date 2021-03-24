Главой Липецкой городской энергетической компании стал брянский депутат

Андрею Сорокину 54 года. Он родился в 1966 году в Брянске. В 1985-м окончил Брянский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Техник-электрик», в 1994-м — Всероссийский заочный институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер-электрик». В 1985–1987 годах служил в армии. Карьеру начал электромонтером на предприятии Брянских электрических сетей. Затем работал в ООО «Брянскэнерго», где прошел путь от электромонтера до гендиректора. С этой должности переехал в Липецк. В 2019 году избрался от «Единой России» в горсовет Брянска.