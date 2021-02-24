Липецкую городскую энергетическую компанию возглавил Александр Шачнев

Временно исполняющим обязанности гендиректора АО «Липецкая городская энергетическая компания» (ЛГЭК, крупнейший игрок местного коммунального рынка) назначен Александр Шачнев. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Липецка, основного акционера компании.

На этом посту господин Шачнев сменил Константина Драчука, возглавившего ЛГЭК в середине 2019 года. Назначение господина Драчука, до того почти год бывшего безработным, оспаривал горсовет, ссылаясь на то, что его кандидатура не был утверждена депутатами.

До перехода в ЛГЭК Александр Шачнев был заместителем председателя городского департамента ЖКХ. Одновременно с ним в правление вошел первый вице-мэр Константин Востриков, возглавивший совет директоров компании. В пресс-сдужбе мэрии кадровые перестановки одним «из первых решений, принятых городскими властями с целью изменить работу» ЛГЭК. «Ранее ситуацию с эксплуатацией сетей и обеспечением ресурсами потребителей взяла на личный контроль глава Липецка Евгения Уваркина. По ее поручению на предприятии была проведена внутренняя проверка», — добавили в пресс-службе.

Александр Прытков