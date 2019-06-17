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Липецкую городскую энергетическую компанию может возглавить Константин Драчук

Генеральным директором АО «Липецкая городская энергетическая компания» (ЛГЭК) может стать безработный Константин Драчук. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили источники в городской и областной власти. Напомним, пост гендиректора муниципальной компании стал вакантным после увольнения Владимира Башкарева, который покинул должность по собственному желанию в начале июня 2019 года. «Кандидатуру Константина Драчука предложил курирующий ЖКХ вице-губернатор Илья Тузов, ее еще предстоит утвердить депутатам горсовета Липецка на одной из ближайших сессий. Сложность с согласованием заключается в том, что кандидат довольно быстро менял места работы последние лет восемь»,- отметил один из собеседников “Ъ-Черноземье”.

Константину Драчуку 45 лет. Он родом из Челябинска. С 1996-го по 2001-й годы работал заместителем гендиректора по правовым вопросам Уральского оптико-механического завода. В 2001–2002 годах руководил дирекцией по реформированию концерна «Росэнергоатом», а в 2003-м перешел в Минэнерго. С 2004-го по 2006-й – заместитель гендиректора ЗАО «КЭС-Энергостройинжиниринг», в 2006–2007 годах – топ-менеджер дирекции стратегического развития и методологии реформирования ОАО «ТВЭЛ», в 2007–2008 – гендиректор ЗАО «Русатомстрой-инвест», в 2008–2009 – директор департамента корпоративного управления и развития Росатома, в 2009–2010 – заместитель гендиректора по развитию ОАО «НИИ постоянного тока». С 2010-го по 2018-й работал антикризисным управленцем в ряде финансово-производственных компаний.

О том, как городские власти реформировали ЛГЭК, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецким МУПам одобрили ликвидацию».

Александр Прытков, Андрей Цветков


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