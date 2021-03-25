Залам не хватает аншлага В Удмуртии теперь могут продавать до 75% зрительных мест в концертных залах и театрах

В Удмуртии разрешили продавать до 75% мест в театры, кинотеатры и на концерты. Изменения в распоряжения главы республики начали действовать с 24 марта. Ранее в регионе зрителей можно было рассаживать только в шахматном порядке. Участники рынка отмечают, что такие ограничения по-прежнему не позволяют проводить многие мероприятия с необходимой рентабельностью и рассчитывают, что они будут сняты в ближайшее время.

С 24 марта в Удмуртии отменили некоторые ограничения, введенные из-за риска распространения коронавируса. Изменения были внесены в соответствующее распоряжение главы республики. Документ был опубликован на официальном сайте правительства региона. В нем говорится, что до особого распоряжения деятельность театров, концертных залов, домов культуры, кинотеатров разрешается при обеспечении одновременного присутствия посетителей не более 75% от количества зрительных мест. До настоящего времени в республике действовала шахматная рассадка, что позволяло заполнять залы только на половину.

Также с 24 марта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Удмуртии разрешили возобновить проверки страховых организаций и медицинских организаций, работающих в сфере ОМС.

Ограничения на проведение мероприятий из-за пандемии коронавируса в Удмуртии были введены 18 марта 2020 года. Тогда было запрещено участие в них свыше 500 человек. Позднее из-за появления первых заболевших проведение мероприятий было полностью запрещено. Деятельность концертных залов, театров, домов культуры и кинотеатров в республике разрешили в ноябре 2020 года при соблюдении всех санитарных требований, в том числе шахматной рассадки, разделения потоков и преимущественной продажи билетов онлайн.

Между тем, участники рынка ожидают скорейшего снятия и этого ограничения. Так, Борис Рубиновский, директор продюсерского центра «Овация», занимающегося организацией концертов, надеется, что постепенное снижение заболеваемости Covid-19 и активная вакцинация позволят вернуться к стопроцентной заполняемости залов. «Безусловно, мы максимально позитивно относимся к такому решению властей, и рассчитываем, что скоро ограничения по рассадке будут отменены. Пока же мы вынуждены были отказываться от большого количества мероприятий, потому что даже если артист готов на снижение гонорара за выступление, сама организация концерта предполагает траты, которых невозможно избежать. При 50-процентной рассадке такие мероприятия было бы невозможно окупить, при 75% некоторых артистов мы сможем пригласить. Какие-то концерты могут окупиться только при полном зрительном зале»,— отметил господин Рубиновский.

По мнению директора Удмуртской государственной филармонии Алексея Фомина, решение о возможности продавать полные залы может быть принято в ближайшее время.

«Это здорово, что порог увеличили до 75%, но не так радостно, потому что мы рассчитывали, что ограничения будут полностью сняты. Я безусловно доверяю тем, кто устанавливает эти нормы исходя из эпидемической ситуации. Но как музыкант жду, когда мы сможем проводить в Ижевске концерты, которые могут окупаться только при полном зале»,— отметил господин Фомин.

Кинотеатры от снятия этого ограничения не выиграют, рассказала директор киноцентра «Империя грез» Надежда Меньшикова. «Для нас 50% или 75% не столь важны, как правило заполняемость зала меньше. А сейчас в отсутствие крупных кинопремьер зрителей привлечь еще сложнее. Нам нужны в первую очередь кассовые фильмы»,— пояснила представитель киноцентра.

Михаил Красильников