Корона Удмуртской Республики

22 марта 2020 года в Удмуртии выявили два первых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Оба случая были завозные — из Швейцарии и Венгрии. За год в республике было зарегистрировано свыше 20 тыс. случаев заболевания Covid-19, почти 27 тыс. пациентов уже выздоровели, 370 скончались. О том, как в течение года боролись с коронавирусом в Удмуртии и соседних регионах, в специальном проекте “Ъ-Удмуртия”.

Заболеваемость

До Удмуртии и соседних регионов новая болезнь добиралась с начала первых случаев в России меньше месяца. Уже 13 марта 2020 года зараженные были обнаружены в Кировской области и Пермском крае. 17 марта вирус пришел в Татарстан и в Свердловскую область. 19 марта появились заболевшие в Оренбургский области и Чувашии, 20 марта — в Ульяновской области. И лишь 22 марта пандемия добралась до Удмуртии, оказавшейся к тому времени фактически в кольце заражения. В Башкортостане коронавирус был выявлен 24 марта, а 30 марта обнаружились заболевшие в Республике Марий Эл.

22 марта 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов опубликовал на своей странице во «Вконтакте» видеообращение, в котором сообщил о первых случаях заражения COVID-19 в республике. Первыми заболевшими стали 27-летний молодой человек и 20-летняя девушка. «Оба случая завозные — один из Швейцарии, один из Венгрии. Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших — удовлетворительное. До подтверждения заболевания ОНИ находились на самоизоляции»,— сообщил тогда господин Бречалов. Глава региона отметил, что проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия — определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование — результаты отрицательные.

Данные стопкоронавирус.рф *Данные оперштаба Удмуртии

Для составления статистики заболеваемости в Удмуртии и ближайших регионах использовались данные ресурса Стопкоронавирус.рф на 22 марта. Максимальный процент заразившихся коронавирусной инфекцией сейчас наблюдается в Ульяновской (4,06%) и Кировской (3,08%) областях. Отметим, что Кировская область не только вступила в пандемию раньше других, но и начала статистику с резкого подъема заболеваемости. Оперштаб региона связал это с возвращением большого количества вахтовиков. В Ульяновской области, помимо значительного количества людей, работающих вахтовым методом, на эпидобстановке могла сказаться большая плотность населения. Кстати, эти же особенности характерны и для Удмуртии, которая занимает третье место среди «антилидеров» (2% заразившегося населения). В Пермском крае заболевших немного меньше — 1,93%.

В Татарстане при высокой численности и плотности населения наблюдается один из самых маленьких процентов заболевших — 0,49%. Также довольно мало заболевших в Башкортостане — всего 0,78%.

С конца декабря 2020 и в начале января 2021 года в большинстве регионов количество заболевших пошло на спад. Наименьшее количество заболевших за это время наблюдалось в Татарстане и Башкортостане, третье место поделили Удмуртия и Пермский край, где заболело всего по полпроцента от общего населения. В Ульяновской и Кировской областях процент заболевших по-прежнему больше, чем у других соседей Удмуртии, однако эти же регионы лидируют и по числу выздоровевших.

Больничные койки

На конец 2020 года в Удмуртии работало 14 ковид-центров, под которые были перепрофилированы имеющиеся медицинские организации. С улучшением эпидемической обстановки в феврале ковид-центры начали возвращать к исполнению функций обычных больниц. В начале марта было объявлено, что к 1 апреля в режиме ковид-центров останутся работать только три учреждения. Это Республиканская клиническая инфекционная больница, ГКБ № 6 и ковид-отделение Глазовской межрайонной больницы.

В большинстве соседних с Удмуртией регионов инфекционные госпитали также по большей части открылись на базе ведущих многопрофильных стационаров, лишь в Башкортостане были введены в эксплуатацию два новых клинико-диагностических центра.

В начале пандемии коечную мощность ковид-центров в регионах в большинстве случаев пришлось экстренно наращивать, но несмотря на это мест в больницах едва хватало. По большей части причина заключалась в том, что больных даже со слабо выраженными симптомами оставляли на амбулаторном лечении. Проблемы такого характера имелись и в Удмуртии, однако с началом осени была принята другая стратегия: госпитализировать только тех, кто действительно в этом нуждается. Кроме того, в Удмуртии открыли два пункта временного размещения граждан на 200 мест — туда и сейчас направляют людей для долечивания после стационара, чтобы не оставлять их в «красной зоне».

По состоянию на середину декабря в Удмуртии свободными оставались более 760 коек — это 29,3%. К январю на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава региона Александр Бречалов сообщил о 44% свободных мест. Впоследствии это позволило начать постепенное возвращение ковид-центров к штатному режиму работы.

В соседних регионах наблюдается примерно та же тенденция: сложная ситуация в октябре-ноябре и постепенная стабилизация с декабря. Так, местные СМИ Кировской области сообщали о том, что в ноябре 2020 года наполненность коечного фонда в регионе достигла 95,5%. Решением проблемы, кроме увеличения числа коек и одновременного сокращения сроков пребывания пациентов в больнице стало то, что клинически здоровых людей начали выписывать без повторного отрицательного анализа на коронавирус. Таким образом, в декабре удалось освободить 15% коек.

В Оренбургской области, по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина осенью открыли 200 дополнительных койко-мест, но после стабилизации ситуации, которая наступила к концу месяца, свернули 700 коек, при этом 30% коек осталось свободными.

Отметим, что по рекомендации Минздрава России, норматив по койко-местам для городов с населением более 1 млн человек составляет не менее 1 койки на 1000 человек населения, а для малонаселенных городов и регионов — не менее 0,5 койки на 1000 человек населения. По ситуации на январь в Удмуртии эта цифра составляла 1,7, что говорит о хорошей обеспеченности койко-местами. У регионов-соседей норматив также выполняется, а кое-где и перевыполняется, например, в Кировской области, где существовала большая потребность в госпитализации.

Лекарства и тесты

По нормативам Роспотребнадзора, на каждые 100 тысяч населения в регионе за сутки должно проводиться не менее 150 тестов на коронавирус. Удмуртия и ближайшие регионы в него укладываются и даже превышают, но количество тестов в сутки может варьироваться. Один из самых высоких показателей охвата тестированием с начала пандемии демонстрировала Кировская область.

По совету аналитиков, “Ъ-Удмуртия” попытался провести сравнение еще по одному параметру: соотношение количества протестированных и количества заболевших, но явной закономерности не обнаружили. Использовались данные на 18 января, когда во многих регионах шло снижение количество новых больных коронавирусом. При более-менее близком количестве тестов на 100 тыс. человек, схожие показатели получились у Удмуртии, Татарстана и Башкортостана. В Ульяновской области из близкого по значениям числа протестированных было выявлено в семь раз больше заболевших. Это может говорить, как о в целом более высоком уровне заболеваемости, так и о меньшем количестве повторных тестов — нам не удалось узнать, входят ли они в общую статистику. Хотя, если сравнить с Удмуртией, то в Ульяновской области тестов действительно проведено намного меньше. Похожая ситуация складывается при сравнении показателей Удмуртии и Пермского края, хотя охват населения тестированием в этих двух регионах получился одинаковым.

Еще один немаловажный аспект — бесплатное лекарственное обеспечение лиц старше 65 лет и пациентов, имеющих ряд хронических заболеваний. Хотя здесь статистика пока еще только формируется. В Удмуртии взрослые амбулаторные пациенты, имеющие установленный диагноз «коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония», начали получать препараты с 5 ноября 2020 года. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 60 млн руб., а из республиканского — 56 млн руб.

Для Башкортостана из федерального бюджета было выделено более 151 млн руб., и около 59 млн. из бюджета региона. Выдавать препараты начали раньше, чем в Удмуртии, с 1 ноября 2020 года, причем в региональном списке предусмотрели препараты для лечения не только взрослых, но и детей.

В остальные регионы, соседствующие с Удмуртией, бесплатные лекарства начали поставлять немного позже. Так, в Республике Марий Эл их выдача стартовала с 11 ноября, с 13 ноября препараты стали получать пациенты в Свердловской области. В Кировской области выдача бесплатных лекарств началась с 16 ноября, 18 ноября бесплатные лекарства начали выдавать в Татарстане, в Ульяновской области — с 24 ноября, в Пермском крае — с 27 ноября.

Проблемы

Если посмотреть сообщения в социальных сетях любого из регионов, осенью во вторую волну заболеваемости жалобы были примерно одни и те же: «Сутки ехала скорая», «Несколько часов просидели в очереди», «Невозможно вызвать врача». Ведомства признают: именно нехватка кадров и загруженность работающего медперсонала являются главными препятствиями в борьбе против коронавируса. Число обращений росло, а многие медработники уходили на больничный, заражаясь коронавирусом от пациентов. Уже в сентябре заболели 567 медработников Удмуртии, а к середине октября эта цифра достигла 1729. На помощь пришли волонтеры, ординаторы, студенты медицинских колледжей и вузов — в декабре их работало 452 человека. Однако даже этого числа не хватало для полной ликвидации очередей в поликлиниках.

К декабрю в Ульяновской области, которая, напомним, немного меньше Удмуртии по численности населения, заболело коронавирусной инфекцией 3087 медработников. На помощь медикам привлекли 140 ординаторов, 186 волонтеров и 156 студентов — всего 482 человека.

В Марий Эл по состоянию на середину декабря 2020 года новой коронавирусной переболели 1043 медработника, их подменили в медицинских организациях 160 студентов, ординаторов и волонтеров.

Если говорить о более крупных регионах-соседях, то в Башкортостане к этому же моменту переболело более 7 тыс. медицинских работников и было трудоустроено более 1,5 тыс. студентов медицинских вузов и колледжей. В Свердловской области было подтверждено заражение 5370 медработников, были привлечены к волонтерской работе более 2,6 тыс. человек.

Информирование населения

Для контроля эпидемической обстановки важное значение имеет своевременное информирование граждан о ситуации и принимаемых мерах. Регионы подошли к этой задаче по-разному.

Так, в Удмуртии, помимо памяток в общественных местах и материалов в СМИ, актуальные новости и ежедневная статистика заболеваемости доступны в социальных сетях республиканского оперштаба, на сайте минздрава, правительства и Роспотребнадзора. Той же практики из ближайших соседей придерживаются Кировская, Ульяновская и Оренбургская области, Пермский край, а также Марий Эл.

В Башкортостане, Свердловской областях основное информирование идет через сайты минздрава и Роспотребнадзора, а в социальных сетях информации мало. В Татарстане основная информация распространяется через сайты ведомств и яндекс-мессенджере, в социальных сетях оперштаб не представлен.

Объем информирования также отличается. Например, в Удмуртии в общем доступе ежедневно размещается информация об объеме тестирования и количестве заражений в районах. В Оренбургской области статистика довольно лаконична. В Татарстане отслеживаются завозные и контактные случаи, но нет данных по возрастам заболевших и количеству тестов. Ряд регионов, например, Башкортостан, предоставляют соотношение амбулаторных и госпитализированных пациентов, а Кировская область отдельно ведет статистику по количеству пневмоний неизвестного происхождения и вызовам скорой помощи. В Пермском крае жителям ежедневно предоставляют один из самых подробных отчетов — здесь считают ежесуточный прирост больных в процентах, охват тестированием на 100 тыс. населения и долю свободного коечного фонда, хотя заболеваемости по районам в таблице нет. Ульяновская область и Марий Эл предоставляют только основные цифры статистики: количество зараженных, выздоровевших и умерших. Статистику заболеваемости в Чувашии можно посмотреть только на общероссийских ресурсах.

В каждом из регионов организованы горячие линии – как правило, это колл-центр минздрава, куда могут обратиться заболевшие, чтобы получить консультацию (в том числе и с применением телемедицины) и вызвать врача на дом, и горячая линия Роспотребнадзора, по которой можно получить информацию о самоизоляции и мерах профилактики. Так дела обстоят в Удмуртии, но телефонов может быть и больше, например, в Ульяновской области, кроме вышеупомянутых, запущены линия региональной медицинской палаты, линия по защите прав медиков, две справочные линии по всем вопросам, связанным с Covid-19, горячие линии для бизнеса, по санобработке транспорта и многоквартирных домов, а также справочная служба по наличию препаратов в аптеках.

Кроме того, по конкретному вопросу пациент может обратиться непосредственно к главному врачу своего медучреждения через мессенджер — подобная практика применяется в Удмуртии и, например, в Ульяновской области.

Вакцинация

В начале 2021 года спад заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечался во всех регионах, начала стремительно набирать обороты прививочная кампания.

Так, в Удмуртии вакцинация медработников против коронавируса стартовала 14 декабря в 60 прививочных пунктах, и к 13 января в республику было поставлено 5 442 дозы вакцины. Поначалу среди соседей Удмуртия была в числе отстающих с 0,06% иммунизации населения. В начале февраля Удмуртия по охвату вакцинацией (0,8% населения) перегнала Татарстан, Пермский край и Ульяновскую область. По состоянию на 24 февраля в Удмуртию уже поступило 39 782 дозы вакцины. На 22 марта, по данным оперативного штаба республики первым компонентом привили 41 424 человек, вторым — 24 455 человек. Таким образом прививку сделали уже 1,6% жителей. Всего в Удмуртии планируется привить около 450 тысяч человек, что составит около 30% населения.

В Кировской области кампанию начали на два дня раньше Удмуртии - 12 декабря. В регионе были определены 96 прививочных пунктов. На 20 марта в Кировской области первым компонентом вакцины были привиты 47302 жителя, полный цикл вакцинации прошли 29938 человек. Всего в Кировскую область поступило более 48 тыс. доз вакцины.

В Пермском крае вакцинация приоритетных групп стартовала 13 декабря. На 22 марта первым компонентом препарата привились 70 081 человек, вторым — 43 105 жителей. Всего за время массовой вакцинации на территорию края поступило уже 76 362 комплекта.

В Башкортостане на 22 марта первый компонент вакцины получил 118 361 житель, вакцинация 76 166 человек полностью завершена. В городах открываются мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Первый из них начал работу 15 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета. Также подобные пункты появятся в нескольких торговых центрах. Всего на сегодняшний день в Башкирию поступило более 130,9 тыс. доз вакцины.

В Татарстане к 8 февраля заработало 100 прививочных пунктов, на данный момент в стационарных учреждениях и в виде выездных мобильных бригад работу осуществляет 153 пункта вакцинации. Первым компонентом было вакцинировано 113 215 человек, второй компонент получили 75 364 человека.

Подходы к статистике

Как считают некоторые эксперты, оценка эпидемиологической ситуации в регионах по общепринятым параметрам, может носить лишь весьма приблизительный характер. Санкт-Петербургская консалтинговая компания «Решение» подготовило по этой теме инициативное исследование. По мнению аналитиков, сейчас в значениях показателей, характеризующих эпидемиологическую обстановку, имеется слишком много несоответствий.

Одно из главных противоречий связано с оценкой разными экспертами количества инфицированных с бессимптомным течением болезни. Так, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаис Камалов считает, что бессимптомное течение Covid-19 может быть более чем у 50% заболевших граждан. Профессор Российской академии наук Карима Нигматулина-Мащицкая называет цифру в 20–30%, а по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 80% случаев Covid-19 характеризуются легким или бессимптомным течением. Таким образом, люди, переболевшие бессимптомно или в легкой форме, не обращавшиеся к врачу и остаются за пределами статистики. Это означает, что реальный масштаб пандемии неизвестен.

Количество заболевших, выявленных в разных регионах, тоже под сомнением, так как напрямую зависит от количества и качества проведенных исследований, а также методов обработки данных.

«Методы оценки эпидемической обстановки, которые мы сейчас используем, происходят из прошлого, из локальных эпидемий, а для пандемии они принципиально не годятся, – поясняет Владимир Сократилин, исполнительный директор президент Ассоциации консалтинговых компаний АСКОНКО, исполнительный директор ЗАО «Решение». — Кроме того, трудность состоит в том, что в каждом регионе, вероятно, начали использовать свои методы, и регионы стали несопоставимы. Единственный реальный показатель, который везде много лет считается одинаково — это смертность от всех причин. Наблюдая этот показатель, мы видим скачки смертности по сравнению с предыдущими годами. К сожалению, и эти скачки не полностью характеризуют эпидемическую обстановку, потому что могут быть вызваны перенапряжением медицины. Но это также можно считать последствиями пандемии – косвенными».

По данными территориальных органов Росстата за январь-ноябрь 2020 года произошел подъем смертности по сравнению с прошлыми годами. Самый высокий скачок наблюдается в тех регионах, которые по официальной статистике демонстрируют довольно спокойную эпидемиологическую обстановку. Так, в Татарстане, где заболеваемость считалась низкой, смертность на 1000 населения за неполный 2020 год превысила пятилетнюю статистику. Столь же резкий скачок наблюдается в Пермском крае и Башкортостане. А вот в Удмуртии, несмотря на большое относительное число заболевших, смертность осталась примерно на уровне 2019 года и не превышает пятилетних показателей, она даже ниже, чем в 2015-2016 годах. Похожая картина наблюдается в Ульяновской области. В Кировской области, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, подъем смертности оказался не таким значительным, как можно было ожидать.

Екатерина Ардашева, Евгения Головкова, Лада Иванова, Михаил Красильников