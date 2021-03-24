Суд в Петербурге оставил под арестом двух задержанных на акции 31 января

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Артему Попову и Кириллу Богданову, которые подозреваются в насилии в отношении силовиков на несогласованной акции 31 января. Оба остаются под стражей еще на шесть месяцев.

Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов. Оба мужчины, уроженцы Архангельска, были задержаны вечером 31 января после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Как считает следствие, 31-летний Артем Попов толкнул в область спины дежурящего на Сенной площади полицейского, а Кирилл Богданов два раза ударил руками командира батальона ППСП по Адмиралтейскому району. Оба ранее признали вину.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что участнику аналогичной акции 23 января суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.