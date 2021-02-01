Напавший на полицейских во время воскресного митинга в Петербурге помещен в СИЗО

32-летний уроженец Архангельска, напавший на полицейских во время несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального в Петербурге, задержан и отправлен в следственный изолятор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Мужчина подозревается в то, что днем 31 января, находясь на Сенной площади, он и еще нескольких «агрессивно настроенных участников протестной акции» применил насилие в отношении представителей правоохранительных органов. Защищаясь, один из полицейских был вынужден обнажить табельное оружие. Последующая проверка признала действия сотрудника полиции законными и обоснованными.

Подозреваемого задержали у дома на проспекте Космонавтов, где тот проживал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Подробнее об акции протеста в Петербурге — в материале “Ъ-СПб” «Ты достал тут бегать»