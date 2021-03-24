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Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Противостояние с силовиками оценили условно

Участнику акции 23 января дали два года без реального срока

Куйбышевский районный суд Петербурга осудил участника акции протеста 23 января Андрея Ломова на два года условно. Его судили за применение силы против росгвардейцев — он толкнул двоих в грудь. Для разбора дела потребовалось всего одно заседание: господин Ломов признал вину и раскаялся. Он получил положительные характеристики с мест работы и проживания, а отягчающие его вину обстоятельства отсутствовали.


Дело Андрея Ломова рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину еще на стадии следствия. Его задержали после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января. 29 числа в шесть утра к нему в квартиру пришли силовики, которые провели обыск. На следующий день он был помещен под стражу.

Как стало известно в ходе оглашения материалов дела, господин Ломов толкнул в грудь двух сотрудников Росгвардии на Невском проспекте, но не нанес им повреждений. В документах говорится, что таким образом он унизил их, причинил боль, причинил вред государственным интересам и дискредитировал представителей власти. Обвиняемый, поясняя свой поступок, подтвердил, что толкал силовиков, но причинить им боль не хотел и ненависти не испытывал. Сам же господин Ломов пришел домой с повреждениями: ему нанесли несколько ударов дубинками, в том числе, по ногам, где остались ссадины. Сотрудники Росгвардии Шемякин и Козлов на заседании не присутствовали. Первый просил нестрогого наказания, второй — строгого.

Адвокат господина Ломова Светлана Ратникова (государственный защитник) предоставила суду положительные характеристики подзащитного. В числе прочего она упомянула семерых детей на иждивении, отсутствие судимостей, жалоб от соседей и на работе (он — геодезист), правительственную благодарность и другие.

Далее Андрей Ломов рассказал о ситуации в семье и о своем образе жизни, в которых не имеется ничего асоциального. После этого прокурор запросила для него три года в колонии-поселении. Защита посчитала, что реальный срок назначать не следует. В своем последнем слове подсудимый вновь раскаялся, признал вину и извинился перед росгвардейцами. После возвращения из совещательной комнаты судья вынесла приговор в виде двух лет условного срока с аналогичным испытательным сроком. Осужденный был освобожден в зале суда под подписку о невыезде.

По данным правозащитной организации «ОВД-инфо», после митингов 23 и 31 января, а также стихийной акции 2 февраля в России было возбуждено около 90 уголовных дел. Они касаются статей 318 (насилие в отношении представителя власти), 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) и 267 (перекрытие дорог). Сегодня, 24 марта, состоятся еще три суда по делам о насилии над полицейскими.

Олег Дилимбетов


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