Противостояние с силовиками оценили условно

Куйбышевский районный суд Петербурга осудил участника акции протеста 23 января Андрея Ломова на два года условно. Его судили за применение силы против росгвардейцев — он толкнул двоих в грудь. Для разбора дела потребовалось всего одно заседание: господин Ломов признал вину и раскаялся. Он получил положительные характеристики с мест работы и проживания, а отягчающие его вину обстоятельства отсутствовали.

Дело Андрея Ломова рассматривалось в особом порядке, так как он признал вину еще на стадии следствия. Его задержали после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января. 29 числа в шесть утра к нему в квартиру пришли силовики, которые провели обыск. На следующий день он был помещен под стражу.

Как стало известно в ходе оглашения материалов дела, господин Ломов толкнул в грудь двух сотрудников Росгвардии на Невском проспекте, но не нанес им повреждений. В документах говорится, что таким образом он унизил их, причинил боль, причинил вред государственным интересам и дискредитировал представителей власти. Обвиняемый, поясняя свой поступок, подтвердил, что толкал силовиков, но причинить им боль не хотел и ненависти не испытывал. Сам же господин Ломов пришел домой с повреждениями: ему нанесли несколько ударов дубинками, в том числе, по ногам, где остались ссадины. Сотрудники Росгвардии Шемякин и Козлов на заседании не присутствовали. Первый просил нестрогого наказания, второй — строгого.

Адвокат господина Ломова Светлана Ратникова (государственный защитник) предоставила суду положительные характеристики подзащитного. В числе прочего она упомянула семерых детей на иждивении, отсутствие судимостей, жалоб от соседей и на работе (он — геодезист), правительственную благодарность и другие.

Далее Андрей Ломов рассказал о ситуации в семье и о своем образе жизни, в которых не имеется ничего асоциального. После этого прокурор запросила для него три года в колонии-поселении. Защита посчитала, что реальный срок назначать не следует. В своем последнем слове подсудимый вновь раскаялся, признал вину и извинился перед росгвардейцами. После возвращения из совещательной комнаты судья вынесла приговор в виде двух лет условного срока с аналогичным испытательным сроком. Осужденный был освобожден в зале суда под подписку о невыезде.

По данным правозащитной организации «ОВД-инфо», после митингов 23 и 31 января, а также стихийной акции 2 февраля в России было возбуждено около 90 уголовных дел. Они касаются статей 318 (насилие в отношении представителя власти), 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) и 267 (перекрытие дорог). Сегодня, 24 марта, состоятся еще три суда по делам о насилии над полицейскими.

Олег Дилимбетов