Средний размер лимита по кредитным картам на Кубани увеличился за год на 14,1%

В феврале 2021 года средний размер лимита по выданным населению Краснодарского края банками кредитным картам составил 62,78 тыс. руб. По сравнению с февралем 2020 года этот показатель вырос на 14,1% (был – 55 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По величине среднего размера лимита по кредитным картам Краснодарский край находится на 20 месте среди российских регионов. Самый большой средний размер лимита по кредиткам отмечен в Москве (101,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (84,9 тыс. руб.), Московской области (82,0 тыс. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (81,1 тыс. руб.) и Хабаровском крае (78,3 тыс. руб.). В среднем по России данный показатель составил 68,9 тыс. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% (в феврале 2020 года - 66,3 тыс. руб.).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в феврале текущего года банками Краснодарского края было выдано 33,6 тыс. новых кредитных карт. Это на 15,2% меньше, чем в феврале 2020 года (39,6 тыс. карт).

Дмитрий Михеенко