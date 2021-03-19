Бывший заместитель главы администрации Майкопа Аслан Китариев предстанет перед судом

Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Майкопа Аслана Китариева, который обвиняется в превышении полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба прокуратура Республики Адыгея.

Уголовное дело по ст. 289 и ч.1 ст.286 УК РФ в отношении бывшего чиновника возбуждено на основе документов, поступившим из УФСБ РФ по Республике Адыгея. Согласно материалам следствия, Аслан Китариев, нарушая нормы антикоррупционного законодательства, принимал личное участие в управлении двумя коммерческими предприятиями в Майкопе.

Пользуясь служебным положением, чиновник предоставлял своим компаниям льготы, помогал заключать государственные контракты на выгодных условиях, в том числе, без прохождения конкурсных процедур. При его участии муниципалитет заключил с фирмами, которые возглавлял господин Китариев, контракты на сумму свыше 200 млн руб., в результате юридическими лицами был получен доход не менее 18 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором передано в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Логинова