Виктор Золотов закончил пятилетку

За пять лет своего существования Росгвардия обеспечила безопасность более 1 млн массовых мероприятий, участвовала в проведении около 380 спецопераций, более 10 тыс. боевых заданий ее сотрудники выполнили в Сирии. Об этом на расширенном заседании итоговой коллегии сообщил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.
Расширенное заседание итоговой коллегии Росгвардии проходило накануне сразу двух юбилеев — пятилетия самого ведомства и 210-летия войск правопорядка. Видимо, поэтому директор Росгвардии Виктор Золотов решил отчитаться сразу за весь период деятельности его ведомства. По словам генерала Золотова, за пять лет совместно с органами внутренних дел войска его ведомства обеспечили безопасность проведения свыше 1 млн массовых мероприятий. Среди них Кубок конфедераций в 2017 году, чемпионат мира по футболу-2018, а также выборы президента России.
Во взаимодействии с органами ФСБ России сотрудниками Росгвардии было проведено около 380 операций и других специальных мероприятий, отметил директор Росгвардии. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военнослужащие и другие сотрудники ведомства 75 раз приходили на помощь специалистам МЧС.
Наиболее серьезным вызовом последнего времени генерал армии назвал участие контингента войск национальной гвардии в проведении операций в Сирии. На сегодняшний день в этой стране военнослужащими Росгвардии выполнено около 10 тыс. боевых заданий, которые координировала военная полиция Минобороны России.
Глава Росгвардии также отметил, что продолжается расширение функций ведомства по охране особо важных объектов.
При этом наращивается участие сотрудников Росгвардии в различных мероприятиях в Арктике. Кроме того, ведомство координирует создание силовыми структурами системы безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. В перечне объектов, подлежащих обязательной охране Росгвардией, находятся, к примеру, также Троице-Сергиева лавра, Новодевичий монастырь и детский центр «Артек».
Актуальным на сегодняшний день, подчеркнул генерал армии Золотов, является вопрос контроля за оборотом оружия, частной охранной и детективной деятельностью. Виктор Золотов сообщил, что в августе этого года в четырех регионах — Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях — планируется запустить пилотный проект Федеральной платформы по контролю за оборотом оружия.
Остановился Виктор Золотов и на том, как в его ведомстве боролись с распространением коронавируса среди личного состава. Принятие своевременных противоэпидемиологических мер, по словам генерала, позволило перенести пандемию относительно безболезненно: в Росгвардии было зафиксировано по сегодняшний день всего 9 тыс. случаев заболевания.