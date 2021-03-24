Виктор Золотов закончил пятилетку Главком подвел итоги работы своего ведомства за всю его историю

За пять лет своего существования Росгвардия обеспечила безопасность более 1 млн массовых мероприятий, участвовала в проведении около 380 спецопераций, более 10 тыс. боевых заданий ее сотрудники выполнили в Сирии. Об этом на расширенном заседании итоговой коллегии сообщил директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Расширенное заседание итоговой коллегии Росгвардии проходило накануне сразу двух юбилеев — пятилетия самого ведомства и 210-летия войск правопорядка. Видимо, поэтому директор Росгвардии Виктор Золотов решил отчитаться сразу за весь период деятельности его ведомства. По словам генерала Золотова, за пять лет совместно с органами внутренних дел войска его ведомства обеспечили безопасность проведения свыше 1 млн массовых мероприятий. Среди них Кубок конфедераций в 2017 году, чемпионат мира по футболу-2018, а также выборы президента России.

Во взаимодействии с органами ФСБ России сотрудниками Росгвардии было проведено около 380 операций и других специальных мероприятий, отметил директор Росгвардии. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военнослужащие и другие сотрудники ведомства 75 раз приходили на помощь специалистам МЧС.

Наиболее серьезным вызовом последнего времени генерал армии назвал участие контингента войск национальной гвардии в проведении операций в Сирии. На сегодняшний день в этой стране военнослужащими Росгвардии выполнено около 10 тыс. боевых заданий, которые координировала военная полиция Минобороны России.

Глава Росгвардии также отметил, что продолжается расширение функций ведомства по охране особо важных объектов.

В частности, сегодня под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находятся семь судов с ядерными энергетическими установками, а также девять портов Северного морского пути.

При этом наращивается участие сотрудников Росгвардии в различных мероприятиях в Арктике. Кроме того, ведомство координирует создание силовыми структурами системы безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. В перечне объектов, подлежащих обязательной охране Росгвардией, находятся, к примеру, также Троице-Сергиева лавра, Новодевичий монастырь и детский центр «Артек».

Актуальным на сегодняшний день, подчеркнул генерал армии Золотов, является вопрос контроля за оборотом оружия, частной охранной и детективной деятельностью. Виктор Золотов сообщил, что в августе этого года в четырех регионах — Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях — планируется запустить пилотный проект Федеральной платформы по контролю за оборотом оружия.

Остановился Виктор Золотов и на том, как в его ведомстве боролись с распространением коронавируса среди личного состава. Принятие своевременных противоэпидемиологических мер, по словам генерала, позволило перенести пандемию относительно безболезненно: в Росгвардии было зафиксировано по сегодняшний день всего 9 тыс. случаев заболевания.

Александр Игорев