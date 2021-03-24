Путин снял возрастные ограничения для назначаемых им чиновников

Президент России Владимир Путин подписал внесенный им закон, который позволяет продлевать срок работы назначаемым им высокопоставленным чиновникам без учета предельного возраста нахождения на госслужбе. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Госдума одобрила проект закона в третьем чтении 10 марта

К числу руководителей, назначаемых президентом, относятся:

глава ведомства и его заместители,

руководители всех управлений и самостоятельных подразделений администрации,

пресс-секретарь президента,

полпреды главы государства,

омбудсмен по правам ребенка,

первый заместитель секретаря Совета безопасности.

Кроме того, под действие закона подпадут заместители министров, руководители федеральных служб и агентств, подчиненных президенту, и их заместители.

Напомним, проект закона был внесен Владимиром Путиным в Госдуму в 22 января. Сейчас предельный возраст для госслужащих в России составляет 65 лет. До 70 лет может быть продлен срок службы чиновника, занимающего руководящую должность «высшей группы должностей».

Подробнее о проекте закона — в публикации “Ъ” «Незаменимых людей у нас есть».