Незаменимых людей у нас есть

22 января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий продлевать срок работы назначаемым им высокопоставленным чиновникам без оглядки на предельный возраст нахождения на госслужбе. Если новые нормы станут законом, то они могут быть использованы для продления полномочий ряду чиновников администрации президента. Среди них и полпред президента в СКФО Юрий Чайка, которому в этом году исполнится 70 лет. Впрочем, эксперты считают, что норма вводится не для кого-то индивидуально, и недоумевают, почему подобное не предусмотрено для правительственных чиновников.

В пятницу президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, снимающий возрастное ограничение для гражданских служащих, назначаемых президентом. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект создает правовые условия для продления срока службы президентских назначенцев в исключительных случаях.

Владимир Путин во время совещания в формате видеоконференции Фото: Пресс-служба президента России

Согласно реестру должностей федеральной гражданской службы, к категории «руководителей», назначаемых президентом, в администрации президента относятся:

глава ведомства и его заместители,

руководители всех управлений и самостоятельных подразделений АП,

пресс-секретарь,

полпреды главы государства,

омбудсмен по правам ребенка,

а также первый заместитель секретаря Совбеза.

Также поправки касаются заместителей министров, руководителей федеральных служб и агентств, подчиненных президенту, и их заместителей. Законопроект затрагивает далеко не всю номенклатуру президентских назначений, а только те, которые относятся к должностям государственной гражданской службы.

Напомним, предельный возраст работы для госслужащих составляет 65 лет, для судей — 70 лет. Однако в 2010 году был исключен возрастной ценз в 70 лет для председателя Конституционного суда. В мае 2016 года с подачи Владимира Путина появились первые исключения в законе «О гражданской службе». Руководителям высшей группы должностей разрешили продлевать контракты до достижения 70 лет. Помощники и советники президента, главы кабмина, министров, спикеров Госдумы и Совфеда и многих других руководителей получили возможность продлевать свой срок нахождения на службе до окончания срока полномочий их начальников. В декабре 2019 года были приняты внесенные президентом поправки в законодательство, позволившие ректору МГУ Виктору Садовничему оставаться на своем посту более трех сроков по пять лет, как было ранее.

В администрации президента есть ряд чиновников, которые вскоре должны достигнуть предельного возраста для своих должностей. Так, 70 лет в мае исполнится полпреду президента в СКФО Юрию Чайке. Начальнику управления президента Российской Федерации по государственным наградам Владимиру Осипову, согласно его биографии из интернета, 70 лет исполнилось еще в прошлом году. 71 год в январе исполнился заместителю секретаря Совбеза Юрию Аверьянову.

Однако источник “Ъ” в АП утверждает, что законопроект — это «системное решение», которое не связано с необходимостью сохранить на посту какого-либо конкретного чиновника.

По словам директора центра госслужбы и управления РАНХиГС Тиграна Занко, в случае принятия поправок в предложенной редакции возможность продления срока службы свыше 70 лет не будет распространяться на номенклатуру высших назначений правительства: «Возможно, в процессе работы над текстом законопроекта эта особенность будет урегулирована, поскольку, например, руководители и заместители руководителей агентств и служб правительственного блока занимают сопоставимые по значению и масштабу деятельности должности с теми, кого назначает президент».

Ограничение по возрасту для госслужащих было введено Борисом Ельциным в начале 90-х, чтобы обновить аппарат, доставшийся от советской власти, напоминает эксперт по госуправлению Владимир Южаков.

Сегодня, по словам господина Южакова, напротив, стоит другая задача — сохранить действующую систему, поэтому ограничение снимается.

Политолог Екатерина Шульман согласна с господином Южаковым. По ее мнению, законопроект вписывается в контекст последних изменений, снимающих ограничения для власти: «В высших эшелонах многочисленная когорта беби-бумеров уже готовится к 70-летию: из обоймы начинают выпадать люди, которых система считает необходимыми для своего дальнейшего существования».

Андрей Винокуров, Андрей Прах, Мария Макутина