Андрея Травкина назначили прокурором Нижегородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя прокурора Астраханской области Андрея Травкина на должность прокурора Нижегородской области. Срок полномочий составит пять лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как ранее сообщалось, до конца 2020 года пост прокурора Нижегородской области занимал Вадим Антипов. Он проработал в регионе около трех лет и досрочно ушел с должности.

Андрей Травкин родился в 1978 году в Ярославле. В органах прокуратуры работает с 2002 года. В 2014-2019 годах занимал пост прокурора Керчи в Крыму. В 2019 году был назначен первым зампрокурора Астраханской области.

Анастасия Еремина