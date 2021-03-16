В Совфеде согласовали Андрея Травкина на пост прокурора Нижегородской области

Три комитета Совета Федерации на совместном заседании 16 марта поддержали предложенную президентом РФ кандидатуру первого заместителя прокурора Астраханской области Андрея Травкина на должность прокурора Нижегородской области.

Ранее должность прокурора Нижегородской области занимал Вадим Антипов. Он проработал в регионе около трех лет и досрочно оставил пост в декабре 2020 года. С того момента обязанности прокурора исполняет первый заместитель Вячеслав Рехтин.

Андрей Травкин родился в 1978 году в Ярославле. В органах прокуратуры работает с 2002 года. В 2014-2019 годах занимал пост прокурора Керчи в Крыму. В 2019 году был назначен первым зампрокурора Астраханской области.

Анастасия Еремина