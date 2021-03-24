Глава МИД Турции заявил госсекретарю США, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ турецкий министр сказал, что покупка С-400 — это «уже решеный вопрос», передает Reuters.

Энтони Блинкен находится с двухдневным визитом в Брюсселе, это его первая личная встреча с главой МИД Турции. Во время встречи госсекретарь США, в частности, «призвал Турцию не оставлять» российские С-400, говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа.

Мевлют Чавушоглу после встречи заявил журналистам, что «снова напомнил» госсекретарю США, «почему Турция купила С-400 в России». Раньше министр объяснял, что Анкара приобрела С-400, потому что «не собирается вечно просить системы ПВО» у НАТО. «Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт»,— сказал господин Чавушоглу (цитата по «РИА Новости»).

Россия начала поставки С-400 в Турцию в 2019 году. США неоднократно требовали отказаться от сделки, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара этого делать не будет. Госдеп утверждал, что ЗРК С-400 угрожают безопасности американских военных. В декабре 2020 года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных руководителей ведомства из-за покупки С-400. Анкара заявила, что давление на нее со стороны Вашингтона из-за сделки по С-400 может иметь обратные последствия.

Подробнее о позиции США — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».