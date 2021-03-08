Турция заявила о последствиях после давления США из-за С-400

Давление на Турцию со стороны США из-за приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 может иметь обратные последствия, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. В декабре 2020 года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и четырех высокопоставленных руководителей ведомства из-за покупки С-400.

«Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе, "либо будет по-нашему, либо никак", то такой подход подталкивает нас в других направлениях»,— сказал господин Калын в интервью агентству Bloomberg. По его словам, между Турцией и Россией были некоторые разногласия, но их удалось преодолеть «за счет конструктивного диалога». «Почему с США мы не можем поступить так же»,— сказал он.

Представитель президента отметил, что Турция может располагать С-400 так, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО. «Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь»,— сказал Ибрагим Калын.

Поставки российских С-400 в Турцию начались в 2019 году. США неоднократно требовали отказаться от сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что ЗРК С-400 угрожают безопасности американских военных. По его словам, санкции против Анкары помешают Москве получать доходы и усиливать свое влияние.

Подробнее о позиции США — в материале “Ъ” «Турцию принуждают к союзничеству».