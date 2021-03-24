Intel потратит $20 млрд на строительство новых заводов по выпуску чипов

Новый гендиректор Intel Пэт Гелсингер вчера, 23 марта, заявил, что компания выделит $20 млрд на строительство двух новых заводов по выпуску микропроцессоров. Заводы будут расположены в США, в штате Аризона, говорится в сообщении на сайте корпорации.

Кроме того, компания намерена отдать подрядчикам часть операций, не связанных непосредственно с производством чипов, например коммуникационные услуги, графические решения и т. п. Это позволит Intel сосредоточиться на научно-исследовательской работе, разработке новых технологий и выпуску чипов на собственных мощностях. К планам Intel в отношении производства чипов было приковано особое внимание аналитиков, поскольку мировой рынок электроники и автомобилей в последнее время испытывает нехватку микропроцессоров.

Новые приоритеты в развитии Intel были изложены в рамках масштабного плана по стимулированию бизнеса, представленного господином Гелсингером. О его назначении стало известно в январе после отставки с этого поста Боба Свона. Конкретные причины отставки господина Свона не раскрывались, однако она произошла вскоре после того, как инвестфонд Third Point призвал руководство Intel к поиску «стратегических альтернатив». Third Point, известный как инвестор-активист и владеющий акциями Intel на $1 млрд, раскритиковал действия руководства компании в последние годы, заявил о ее отставании от конкурентов в сфере производства микропроцессоров и призвал рассмотреть варианты дальнейшего развития, в числе которых продажа некоторых активов и разделение бизнеса.

Инвесторы позитивно отреагировали на программу нового гендиректора Intel — после презентации котировки компании выросли на 5,5%.

Евгений Хвостик