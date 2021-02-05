Мировой автопром испытывает дефицит микропроцессоров

Дефицит чипов, используемых в автомобилях, все больше сказывается на мировых автопроизводителях. Ford в четверг, 4 февраля, объявил о сокращении производства автомобилей на 20% в первом квартале. General Motors также сообщила о планах на неделю приостановить производство автомобилей на трех заводах в США из-за нехватки чипов, производство будет приостановлено с понедельника. Ранее Volkswagen, Opel, Honda, Toyota, Fiat Chrysler и Nissan уже сообщали о том, что нехватка чипов повлияет на выпуск ими автомобилей.

Дефицит чипов вызван целым рядом причин, в числе которых рост в прошлом году спроса на микропроцессоры в условиях распространения удаленной работы и увеличения спроса на компьютеры и ноутбуки. Кроме того, автомобильная отрасль, а значит, и спрос в ней на чипы, начала восстанавливаться после спада прошлого года быстрее, чем ожидалось. При этом используемые в автомобилях чипы — а их с развитием современных технологий нужно все больше — часто являются более сложными и специализированными, чем чипы для смартфонов и других подобных гаджетов.

По прогнозам исследовательской компании IHS Markit, нехватка чипов сократит производство по всему миру более чем на 670 тыс. автомобилей в первом квартале. Компания Fitch Solutions прогнозирует, что в той или иной форме дефицит чипов для автомобилей может сохраниться до начала 2023 года, другие компании, например немецкий Infineon, один из крупнейших производителей таких чипов в мире, прогнозируют нормализацию ситуации к концу нынешнего года.

Яна Рождественская