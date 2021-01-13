Генеральный директор Intel Боб Свон уходит в отставку

Американская корпорация Intel объявила, что ее генеральный директор Боб Свон покинет этот пост 15 февраля. Новым генеральным директором станет Пэт Гелсингер, сейчас возглавляющий разработку ПО для виртуализации VMware. В заявлении Intel отмечается, что отставка господина Свона не связана с «финансовыми результатами Intel за 2020 год».

Конкретные причины отставки господина Свона в заявлении не раскрываются, однако она произошла вскоре после того, как инвестфонд Third Point призвал руководство Intel к поиску «стратегических альтернатив». Third Point, известный как инвестор-активист и владеющий акциями Intel на $1 млрд, раскритиковал действия руководства компании в последние годы, заявил о ее отставании от конкурентов в сфере производства микропроцессоров и призвал рассмотреть варианты дальнейшего развития, в числе которых продажа некоторых активов и разделение бизнеса.

Господин Свон возглавил Intel в январе 2019 года, до этого он семь месяцев возглавлял компанию как исполняющий обязанности генерального директора. Многие эксперты говорят о том, что в последние годы Intel по многим параметрам отстает от конкурентов в производстве чипов, таких как Nvidia, TSMC и Samsung. Некоторые критики указывали на то, что господину Свону, который до назначения на этот пост был финансовым директором Intel, не хватает технической подготовки. Господин Гелсингер, напротив, в первую очередь является специалистом по технологиям — так, ранее он был директором по технологиям Intel.

Яна Рождественская