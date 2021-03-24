НПО «Молния» начало разработку нового многоразового орбитального корабля

Научно-производственное объединение «Молния», входящее в концерн «Калашников», ведет разработку нового гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом. Об этом сообщила генеральный директор предприятия Ольга Соколова.

«За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом»,— сообщила госпожа Соколова в интервью, опубликованном на сайте НПО «Молния».

«Что касается дальнейшей работы над многоразовым комплексом, она продолжается, конструкторское бюро продолжает его улучшать, активно берутся люди под эту тему… Мы стопроцентно должны создать космический комплекс с многоразовым аппаратом, который в ближайшие пять лет полетит в космос»,— добавила она.

НПО «Молния» — разработчик советского космического корабля «Буран». Это первый в истории космический корабль, который в 1988 году выполнил приземление в автоматическом режиме. В августе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил разработать варианты крылатого пилотируемого космического корабля на замену «Союзу МС». Предполагается, что он будет аналогом корабля «Буран».

Отметим, что до 30 мая 2020 года российский «Союз» девять лет был единственным кораблем, на котором астронавты могли добраться до МКС. Однако в тот день ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon, который успешно пристыковался к МКС.

Подробнее о запуске — в материале “Ъ” «Америка отправилась в космос».