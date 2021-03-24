Фуршет во время чумы

Постепенное возвращение работников в офисы и проведение деловых мероприятий в офлайне позитивно отразились на рынке кейтеринга. Отраслевые компании заметили восстановление спроса. При этом участники рынка наблюдают изменение потребительской парадигмы — характерная для крупных деловых мероприятий услуга «под ключ» до сих пор приносит не более 30% прошлых доходов. В то же время растет количество заказов на частные мероприятия без обслуживания, что было нехарактерно в эпоху до начала пандемии.

О том, что показатели рынка кейтеринга начали приближаться к докризисному уровню, “Ъ” сообщили несколько его участников. У сервиса по доставке еды в офисы и на мероприятия Catery в первые 20 дней марта выручка увеличилась на 48% год к году и на 8% относительно первых 20 дней февраля 2020 года. В прошлом году во время локдауна падение оборотов достигало 90%, продолжают там. Представитель «Азбуки вкуса» рассказывает, что с декабря 2020 года по март 2021 года кейтеринговая служба сети смогла достичь оборотов позапрошлого года, но за время кризиса существенно изменилась структура спроса. Теперь значительную часть в выручке занимают b2c-продажи — доставка готовых фуршетных закусок без обслуживания для частных мероприятий, объясняет представитель ритейлера. Количество таких заказов в сети выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

О возвращении интереса к формату доставки готовых наборов для праздников дома или в офисе говорят и в сети кафе Prime (входит в Novikov Group). Компания работает в сегменте с конца 2020 года, их сервисом пользуются для организации дней рождения, праздников и кофе-брейков. При этом продажи на 23 Февраля и 8 Марта в четыре-пять раз превысили новогодние, рассказывают там.

В Catery наблюдали рост количества заказов на 400% к обычным дням перед гендерными праздниками. В Prime полагают, что это связано с возвращением сотрудников в офисы: «Мы видим, что на полноценный корпоратив компании еще не готовы, но в офисах уже начали отмечать различные праздники». Представитель сети «Хлеб насущный» Алексей Панов наблюдает рост интереса к кейтерингу, однако про докризисные показатели говорить еще рано.

По оценкам «Азбуки вкуса», услуга мероприятий «под ключ» только начала восстанавливаться, спрос пока не превышает 30% от докризисных показателей. Однако в последние дни ритейлер активно получает такие запросы на апрель, май и июнь.

Деловые мероприятия, занимающие существенную долю в доходах кейтеринга, уже начали восстанавливаться в офлайн-режиме, указывает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров: «В ближайшее время стартует крупнейший в Европе DIY-форум "Мосбилд", подтвердилось проведение Петербургского международного экономического форума».

Впрочем, даже при благоприятной эпидемиологической обстановке, полного восстановления на рынке кейтеринга господин Бурмистров ожидает к осени — после того как сотрудники госкорпораций и международных компаний начнут возвращаться на свои рабочие места. Алексей Панов также полагает, что спрос на кейтеринг окончательно восстановится после того, как в офисы вернется больше людей. По оценкам Cushman & Wakefield, формат полностью удаленной работы в 2021 году сохраняют до 8% сотрудников. Гибридный формат, при котором служащий проводит в офисе два-три дня в неделю, сохранит 31% (см. “Ъ” от 19 марта).

Апробирующая формат фуршетов сеть «Вкусвилл» ожидает дальнейшего всплеска интереса к кейтерингу этой весной. Господин Панов предупреждает, что май традиционно полурабочий месяц из-за праздников, поэтому не стоит возлагать на это время серьезных ожиданий. В связи с этим «Вкусвилл» рассчитывает предлагать потребителям варианты кейтеринга на природе, уточняют в компании.

Никита Щуренков