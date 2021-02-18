НАТО все видит в угрозовом цвете

Министры обороны стран НАТО проводят решающий мозговой штурм перед утверждением новой стратегической концепции развития альянса — оно должно состояться в марте на брюссельском саммите. Одна из главных тем встречи, в которой впервые принимает участие новый министр обороны США Ллойд Остин — модель сдерживания России. Ожидается, что в новой стратегии впервые после окончания холодной войны она будет названа не партнером, а «главной военной угрозой». Впрочем, настраивая союзников на долгосрочное противостояние с Москвой, определяющая повестку альянса администрация президента Джо Байдена сигнализирует о готовности к выборочному взаимодействию с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес.

Открывшаяся в среду встреча министров обороны стран НАТО в связи с пандемией проходит в формате видеоконференции, что не позволит ее участникам уединиться в кулуарах или лично познакомиться с новым главой Пентагона Ллойдом Остином.

Главными темами стали три ключевых вопроса. Это будущее многонационального контингента НАТО в Афганистане, который должен был покинуть страну к 1 мая (см. “Ъ” от 17 февраля), новая стратегия развития альянса, а также распределение военных расходов между членами НАТО и расширение закупок ими новых вооружений.

Если тема Афганистана требует решения уже в ближайшие недели и месяцы, то сдерживание России — это долгосрочная программа, рассчитанная как минимум до 2030 года.

По итогам первого дня заседания генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять: принятая на саммите в Лиссабоне в ноябре 2010 года стратегия альянса, в которой Россия названа стратегическим партнером НАТО, морально устарела. «Время для обновления концепции настало. В принципе она хорошо служит нашим потребностям, но обстановка с тех пор изменилась»,— заявил он, отметив: документ 2010 года не охватывает «изменение баланса сил», «подъем Китая», климатические вопросы. «Наконец, в 2010 году мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией. С тех пор ситуация сильно изменилась»,— добавил господин Столтенберг, упомянув в этой связи «агрессивные действия» Москвы и «аннексию Крыма». В целом, по словам генсека альянса, Россия и Китай — это страны, которые подрывают международный порядок и не разделяют ценности, объединяющие все страны НАТО.

Предложения, призванные способствовать тому, чтобы альянс «соответствовал требованиям будущего», объединены в программу «НАТО-2030». Ожидается, что она будет принята в марте на брюссельском саммите. В качестве практических шагов для реализации новой стратегии Брюссель призывает увеличить ассигнования на военную активность, в том числе на восточном фланге, проводить «ежегодную оценку уязвимости инфраструктуры стран НАТО» и «сохранять технологическое превосходство» альянса. Решение последней задачи предполагает масштабные инвестиции в создание новых видов вооружений, что должно повысить оперативную совместимость вооруженных сил членов альянса и активизировать их сотрудничество с США в инновационной сфере.

В свою очередь, ставка на повышение активности на восточном направлении предусматривает развертывание там боевых групп альянса, включая морские силы, воздушное патрулирование и проведение учений.

В целом все эти действия должны продемонстрировать приверженность членов альянса пятой статье Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны.

Подтверждением того, что средством консолидации членов альянса будет «российская угроза», стали и заявления нового руководства Минобороны США. «Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты. Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Она использует военную силу для достижения своих целей. Она поддерживает определенные группы, сеет хаос и сомнения, подрывая основанный на правилах международный порядок»,— заявил журналистам в Вашингтоне неназванный представитель Пентагона, которого цитирует агентство «Интерфакс». Другой представитель Минобороны США обвинил Россию в стремлении «подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом». «Мы видим это и в ее сотрудничестве с Китаем, в партнерстве по расчету»,— констатировал американский военный.

Впрочем, декларируя решимость «привлекать Россию к ответственности», администрация президента Байдена дает понять: Вашингтон готов к выборочному взаимодействию с Москвой, и к такой модели отношений должны быть готовы и другие члены альянса.

Накануне встречи НАТО один из неназванных сотрудников Пентагона сообщил: «Мы будем работать с Россией для продвижения наших собственных интересов».

«Нынешняя встреча в рамках НАТО — смотрины Ллойда Остина и его готовности вести диалог с союзниками без унижений в духе (бывшего президента.— “Ъ”) Дональда Трампа. При этом новый глава Пентагона должен будет донести до союзников мысль о том, что новая администрация США уже сделала вывод о невозможности предотвратить российско-китайское сближение, переманив на свою сторону либо Россию, либо Китай. Альянсу Москвы и Пекина Вашингтон готов противопоставить систему союзов между США и странами Запада, выстроенную прежде всего на идеологической основе»,— поясняет “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

По словам эксперта, ради сохранения этого идеологического единства новая администрация США, в отличие от администрации Трампа, будет готова закрыть глаза на нежелание европейских союзников существенно повышать свой вклад в совместную оборону. «По всей видимости, администрация Байдена не будет наказывать европейцев за недостаточные военные расходы. Так, она уже объявила об отмене решения президента Трампа от 29 июля 2020 года о выводе из Германии 11,9 тыс. солдат и офицеров в качестве наказания ФРГ за "Северный поток-2" и слишком маленький немецкий оборонный бюджет, который явно недотягивает до 2% ВВП»,— резюмирует эксперт.

«Приход к власти президента Байдена воспринимается в США и ЕС как возможность вдохнуть новую жизнь в трансатлантические отношения. Сотрудничество в рамках НАТО — основа этих отношений, поэтому как европейцы, так и американцы заинтересованы подчеркнуть жизнеспособность альянса. Для европейцев это индикатор нормализации отношений с США и возвращения привычных правил игры. Для США это важно, поскольку администрация Байдена делает ставку на укрепление системы союзов в сдерживании не только России, но и в первую очередь Китая»,— продолжает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Демонстрировать сплоченность обеим сторонам проще всего за счет России, учитывая, что российско-американские отношения уже разрушены, а российско-европейские — на грани разрыва»,— отмечает господин Кашин.

В свою очередь, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов обращает внимание на то, что вдохнуть новую жизнь в деятельность альянса будет непросто. «Дело не в смене администрации США. Фундаментальная проблема для НАТО состоит в том, что время жестких военно-политических альянсов холодной войны уходит в прошлое. Им на смену приходят гибкие ситуативные альянсы ad hoc для решения тех или иных конкретных проблем»,— продолжает господин Кортунов. «Впрочем, даже при всей своей неповоротливости на ближайшую перспективу НАТО будет оставаться для России главным соперником. Учитывая, что сотрудничество уже невозможно, реальной задачей может стать возобновление профессионального диалога в рамках буксующего совета Россия—НАТО, чтобы хотя бы поставить это соперничество в определенные рамки, не позволяющие перейти к полномасштабной конфронтации»,— резюмирует эксперт.

Сергей Строкань, Павел Тарасенко