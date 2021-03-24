У Glorax Group множатся владельцы

Основатель девелоперской Glorax Group Андрей Биржин, едва успев стать единоличным владельцем компании, решил привлечь нового партнера. Им стал Александр Андрианов — бывший чиновник подмосковного Сергиева Посада, где в свое время господин Биржин реализовал три девелоперских проекта. Новый совладелец хорошо знает ситуацию в компании, поскольку он уже семь лет ее возглавляет.

Гендиректор Glorax Group Александр Андрианов стал владельцем 5% в ООО «Глоракс групп» — головной структуре девелоперской компании. Соответствующая запись появилась 22 марта в Kartoteka.ru. В компании подтвердили эту информацию, добавив, что «Александр Андрианов давний партнер Андрея Биржина по ряду проектов и действующий топ-менеджер Glorax Group». «Поэтому,— добавили в компании,— выделение доли в 5% является вполне обоснованным решением». Там утверждают, что дальнейшее увеличение доли владения господином Андриановым не планируется.

Александр Андрианов стал гендиректором Glorax Group в 2014 году. В 2016 году он возглавил новое корпоративное направление компании Glorax Life, а в 2019-м — сеть стоматологических клиник CrocoDent (две стоматологии в Москве). Но прежде чем прийти в бизнес, Александр Андрианов занимал должность замглавы администрации Сергиева Посада. Там он курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства.

С Сергиевым Посадом партнеров также связывают девелоперские проекты Glorax. В 2016 году компания заявила о строительстве жилого комплекса «Олимп» в деревне Хотьково близ города площадью 57,4 тыс. кв. м. Tekta Group (занимается строительством апартаментов в Москве), акционером которой ранее выступал Андрей Биржин, реализовывала под его руководством еще два проекта в Сергиевом Посаде — жилые комплексы «Архимед» на 76 тыс. кв. м и «Гранд Парк» на 82,5 тыс. кв. м.

Помимо совместной работы в Glorax, господин Биржин и Андрианов сотрудничали еще с 2010 года. Андрей Биржин в 2009 году стал управляющим партнером Tekta Group, а в 2010 году Александр Андрианов пришел на должность заместителя финансового директора компании. В 2013 году Андрей Биржин продал свою долю в Tekta Group, и тогда же Александр Андрианов покинул компанию.

Ранее Glorax, у которой почти все площадки находятся в Петербурге, владели два собственника: 75% принадлежало Андрею Биржину и 25% Дмитрию Коновалову. С октября 2020 года господин Биржин консолидировал все активы, а Дмитрию Коновалову достался согласованный московский проект на Куркинском шоссе, 15. Glorax, впрочем, тоже планирует развивать девелоперские проекты в Москве. Но для выхода на столичный рынок компании, как сообщал источник “Ъ”, не хватало административного ресурса. Источники “Ъ” на рынке недвижимости тогда говорили о том, что помимо столичного проекта господин Коновалов может получить денежную компенсацию. Сейчас еще один собеседник “Ъ” предполагает, что господин Биржин продал 5-процентную долю в компании для того, чтобы возместить компенсацию за долю покинувшего компанию Дмитрия Коновалова. Связаться с представителем господина Коновалова “Ъ” не удалось.

Такое решение также можно расценивать как стимуляцию эффективного управления компанией, для того чтоб топ-менеджер был заинтересован в увеличении финансовых показателей, считает управляющий партнер Transearch International по России Станислав Алексеев. Вероятно, это было опционом с самого начала сотрудничества, не исключает эксперт.

Дарья Андрианова