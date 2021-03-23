В 2021 году в Адыгее введено в эксплуатацию 36,4 тысячи квадратных метров жилья

За январь-февраль текущего года в республике сдано 36,4 тыс. кв. м. жилья, что составляет более 110 % к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Адыгеи.

В прошлом году в республике было построено 258 тыс. кв. м., при этом количество ипотечных кредитов за год выросло на 38%. Средняя ставка по ним снизилась на 2,73 % - до 7,29%, что является одним из самых низких показателей в стране. Общий портфель ипотечных кредитов в регионе на начало года составил 15,2 млрд руб. Рост за 2020 год - 2,86 млрд руб. (123%).

«При строительстве жилищных комплексов необходимо заранее продумывать развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Это касается строительства детских садов, школ, поликлиник, парковочных мест, обустройства спортивных и дворовых площадок, озеленения, освещения. Вся застройка должна быть качественной и комфортной для проживания жителей», - рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Адыгее в 2021 году планируют построить около 300 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это на 16,3% больше, чем по итогам 2020 года.

В настоящее время на рынке строительства в республике работают 34 застройщика. Выдано 59 разрешений на возведение 150 многоквартирных домов в течение ближайших пяти лет. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки.

Андрей Ульченко