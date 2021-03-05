В Адыгее в 2021 году строительство жилья планируют увеличить на 16%

В Адыгее в 2021 году планируют построить около 300 тыс. кв. м жилой недвижимости. Это на 16,3% больше, чем по итогам 2020 года, когда было возведено 258 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба главы республики.

В настоящее время на рынке строительства в республике работают 34 застройщика. Выдано 59 разрешений на возведение 150 многоквартирных домов в течение ближайших пяти лет. Определены по две территории в Тахтамукайском районе и Майкопе для комплексной застройки.

В рамках исполнения программы социально-экономического развития Адыгеи власти разработали проектно-сметную документацию для создания в Майкопе инженерной инфраструктуры к почти 1,8 тыс. земельным участкам, выдаваемым многодетным семьям.

Кроме того, республика в этом году досрочно завершает региональную программу по переселению граждан из ветхого жилья.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее в феврале 2021 года правительство РФ включило республику Адыгея в число субъектов федерации, которые получат дополнительные субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий.

На рынке недвижимости Адыгеи в настоящий момент строится 19 жилых комплексов общей площадью 356 тысяч кв.м., из них с эскроу – 11 проектов площадью 157 тысяч кв.м. жилья.

Алексей Белянин