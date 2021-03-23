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В преддверии дачного сезона в Петербурге выросли продажи удобрений и семян

Петербуржцы заказывали в 3,6 раз больше товаров категории «Для дома и сада» в феврале-марте текущего года, чем за аналогичный период годом ранее. Самыми востребованными оказались инсектициды, грунт, удобрения и семена.

Такие данные сообщили аналитики сервиса доставки igooods. Так, заказы удобрений выросли на 50% по сравнению с февралем, инсектицидов — в 6 раз по сравнению с двумя первыми месяцами года, а грунта — на 28%. Отмечается, что каждый шестой грунт в заказах произведен непосредственно торговыми сетями. Среди семян лидерами продаж стали семена огурцов, томатов, укропа и петунии.

Ранее “Ъ-СПб” писал о возросшем спросе петербуржцев на доставку продуктов во время снегопадов.

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