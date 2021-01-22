Спрос на доставку в Петербурге во время снегопада вырос на 6%

Во время снегопада 21 января в Петербурге на 6% по сравнению с предыдущим днем вырос спрос на доставку продуктов. Сегодня снег мешает проехать в некоторые центральные районы города — Васильевский, Петроградский, а также на Крестовский остров. Кроме этого, временно труднодоступным стали некоторые загородные адреса.

Как сообщили в пресс-службе петербургского сервиса доставки igooods, несмотря на непогоду данная услуга работает в обычном режиме, задержек нет, сохраняются свободные слоты на доставку. Также в компании отметили, что рост количества заказов в принципе характерен для плохой погоды — когда начинает идти снег, дождь или опускается температура, петербуржцы начинают чаще заказывать продукты на дом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году оборот сервиса igooods вырос в три раза — до 7,8 млрд рублей.