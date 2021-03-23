ГИБДД отменила «площадку» на экзамене

Опубликован новый регламент МВД по приему экзаменов на права. С 1 апреля отменяется «площадка» и вводится единый практический экзамен в городе для категорий B, С и D. Для будущих мотоциклистов меняются некоторые упражнения. Также впервые водится процедура аннулирования экзамена по жалобе граждан. Подробности этих и других изменений — в обзоре “Ъ”.

Что произошло

На pravo.gov.ru опубликован приказ МВД №80 — новый административный регламент по приему экзаменов на права и выдаче водительских удостоверений. Документ вступает в силу 1 апреля 2021 года. В этот же день вступят в силу поправки к постановлению правительства №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами».

Нововведения для сдающих на категорию B

Учебные маршруты заранее публиковаться не будут, будет известна лишь примерная территория и список возможных улиц, где будет проходить экзамен.

Отдельного экзамена на «площадке» не будет — будет единый практический экзамен в городе максимальной протяженностью 30 минут (для сдающих на категорию BE с прицепом — до 40 минут).

Несмотря на отказ от «площадки», все равно будут проверяться первоначальные навыки вождения. Сохраняются 4 обязательных упражнения: заезд задним ходом в бокс под 90 градусов, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве, старт движения на подъеме. Если все эти упражнения выполнены, но общий экзамен не сдан (ошибки допущены в «городской» части тестирования), то все придется пересдавать с нуля. Раньше «площадка» засчитывалась отдельно.

Уточнено, что если во время проверки сломалась учебная машина, то экзамен прекращается. Инспектор и гражданин пересаживаются в другое авто, проверенные ранее навыки повторно не проверяются.

Сохранена балльная система оценки навыков и категории ошибок — «грубые», «средние» и «мелкие». Разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень безопасности во время тестирования будет считаться грубой ошибкой — экзамен сразу прекращается, кандидат отправляется на переэкзаменовку.

Упражнения могут выполняться как на площадке, так и на улично-дорожной сети: решение принимает местное подразделение ГИБДД.

Упражнение «остановка и начало движения на подъеме и на спуске» может выполняться на наклонном участке улицы либо на эстакаде.

Упражнение «постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов» может выполняться на участках дорог с малоинтенсивным движением с парковочной разметкой. Если подходящих условий нет, то используются закрытые территории с парковочной разметкой.

Упражнение «постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару при движении задним ходом» выполняется на дорогах с малоинтенсивным движением с использованием парковочной разметки. Если подходящих условий нет, то используются закрытые территории с парковочной разметкой.

Упражнение «разворот транспортного средства в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом» выполняется на участках дорог с малоинтенсивным движением, имеющих две полосы для движения, либо на закрытых площадках.

Нововведения для сдающих на категорию А

Схема экзамена сохраняется: «теория» + «площадка» + «город». Меняется схема выполнения упражнения «габаритная восьмерка».

Упражнение «Остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров» исключено из экзамена.

Схемы выполнения упражнений «скоростное маневрирование» и «габаритный коридор» остались почти без изменений. На этом из этапов нужно поставить мотоцикл на нейтральную передачу, как и раньше, но с 1 апреля об этом надо будет сообщить экзаменатору поднятой рукой.

Другие нововведения

Впервые вводится процедура аннулирования результатов экзаменов. Она будет применяться в случае, если, к примеру, гражданин пожаловался на действие экзаменатора, либо в результате проверки выяснилось, что медсправка или свидетельство об окончании автошколы поддельное.

Перед выдачей удостоверения инспектор повторно проверит наличие действующей медсправки и отсутствие противопоказаний.

Во время экзамена в машине сможет находиться наблюдатель — представитель автошколы или профильной ассоциации.

Введено новое основание для аннулирования водительских прав — если владелец удостоверения умер и данные об этом есть в информационной системе МВД. Периодически ДПС сталкиваются с ситуациями, когда родственник умершего водителя ездит по его правам (особенно часто встречается среди водителей-мигрантов). Новая норма позволит бороться с этим явлением.

Для чего все это вводится

Идею по отмене «площадки» впервые высказал начальник ГИБДД России Михаил Черников в интервью “Ъ” в 2018 году. В Госавтоинспекции считают этот вид экзамена, по сути, рудиментом, оставшимся с тех времен, когда была разрешена самоподготовка (запрещена с 2013 года). Кроме того, ГИБДД хочет больше проверять навыки водителей «комплексно» в реальных дорожных условиях. Инициатива ГИБДД и отдельные положения регламента критиковались некоторыми автошколами, однако заблокировать принятие документа организациям так и не удалось.

Иван Буранов